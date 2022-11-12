〈紐約匯市〉投資人轉投風險貨幣懷抱 DXY貶近三個月新低 周線挫4%

美元指數周五 (11 日) 延續前一日疲軟走勢，貶近三個月新低，因美國通膨浮現降溫跡象，提高了聯準會 (Fed) 放緩升息步調的可能性，使投資人紛紛轉向風險較高的貨幣。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 1.68%，至 106.39，是 8 月中旬以來最低。連續兩個交易日重貶，帶動美元周線挫跌 4%。

周四 (10 日) 數據顯示美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.7%，不僅低於預期，也是年初以來最低水平，而周五數據顯示，美國 11 月密大消費者信心遠低於市場預期且較前值回落，但美元幾乎沒有因此獲得支撐。

市場策略師認為，美元在過去兩年的強勁表現吸引許多美元多頭，導致部位壅擠，周四的通膨數據得以讓多數人快速退場。

日元兌美元上漲 1.65%，至 138.63 日元兌 1 美元，是 8 月底以來最高，本周漲逾 5%；歐元兌美元則漲 1.46% 至 1.0357 美元，幾乎收在 7 月初以來高位，周線漲 4%。

Janus Henderson Investors 全球固定收益主管 Jim Cielinski 認為美元是被極度高估的市場之一，且很有可能已經觸頂。

但有策略師警告，美元空頭仍容易受到短期反彈影響。Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 謹慎表示，在走勢劇烈波動的情況下，投資人不應繼續追逐美元。

對風險較敏感的澳幣上漲 1.4% 至 0.6711 美元，紐元上漲 1.6% 至 0.6120 美元，雙雙攀逾一個月高點。周線均漲逾 3%。

中國宣布放寬部分防疫限制，也為風險偏好帶來提振，離岸人民幣兌美元上漲 0.9%，至 7.0885 人民幣兌 1 美元。

中國衛建委周四宣布放寬一系列防疫措施，包含將入境檢疫者和密切接觸者的隔離期限縮短至「5+3」等。

與此同時，英鎊漲 1.1% 至 1.1842 美元，周線也升逾 4%。此前數據顯示，英國 Q3 國內生產毛額 (GDP) 季減 0.2%，雖然萎縮幅度低於預期，但仍面臨長期衰退風險。

在瑞士央行表示準備採取必要措施穩定物價，將通膨率壓至 0%-2% 目標範圍後，瑞郎走高，美元兌瑞郎下跌 2.3% 至 0.9408 瑞郎。

加密貨幣市場動盪不斷，FTX Token 難止近期的慘烈跌勢，截稿前再跌 31%，比特幣也跌約 7% 至 16,677 美元。FTX Group 稍早宣布在美國聲請破產，執行長 Sam Bankman-Fried 也已辭職。

截至台灣時間周六 (12 日) 約 6:00 價格：