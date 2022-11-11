英國第三季GDP初值萎縮0.2% 長期經濟衰退擔憂浮現

英國國家統計局（ONS）周五（11 日）公布數據顯示，英國第三季國內生產毛額（GDP）初值萎縮 0.2%，較前值成長 0.2% 大幅放緩，但優於經濟學家預期的萎縮 0.5%。英國經濟成長自 2021 年以來首次陷入萎縮，暗示一場長期的經濟衰退即將開始。

英國的經濟成長萎縮也意味著該國是七國集團（G7）中，唯一尚未從新冠疫情中恢復過來的經濟體。

英國 GDP 僅僅在 9 月就萎縮 0.6%，這反映出英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）喪禮的公共假期以及喪禮前的全國哀悼期的影響。這是英國經濟成長連續第二個月出現萎縮。

不過 8 月的 GDP 修正數據顯示，與初值 0.3% 相比僅萎縮 0.1%，7 月的 GDP 成長 0.3%，高於 0.1% 的預期。7 月和 8 月的 GDP 數據上調主要反映衛生和教育部門產值，此外科技、批發和零售部門數據也較為強勁。

ONS 報告顯示，英國第三季服務業、製造業和建築業產值有所放緩，由於面向消費者的服務數據下滑，該季的服務業產值增速放緩至 0，而製造業則萎縮 1.5%，所有 13 個細項產業產值均出現下降。

英國央行（BOE）曾在上周表示，如果利率上升幅度達到投資人預期的水準，英國經濟將陷入持續兩年的衰退。

這將是上世紀 20 年代有紀錄以來該國歷時最長的經濟衰退，可能從第三季開始持續到 2024 年，而且未來兩年失業率將升至 6.5%。

BOE 報告稱，即使不進一步升息，未來 6 季內會有 5 季經濟成長萎縮，直到 2023 年底。

與此同時，英國將啟動新財政計畫，增稅、削減財政開支。英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）下周一（14 日）將宣布新的財政政策，包括大幅增稅和削減支出。英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）警告，為了穩定英國經濟，需要做出「艱難的決定」。

專家看法

Mazars 首席經濟學家 George Lagarias 表示，如果英國下周的預算確實如預期般對納稅人來說負擔沉重，英國消費可能會進一步受到抑制，BOE 應該開始考慮需求衝擊對經濟的影響。

ING 已開發市場經濟學家 James Smith 表示，預估英國第四季經濟成長將萎縮 0.3%，因為消費者支出減少進而鞏固英國經濟陷入「技術性衰退」。

英國安侯建業（KPMG）經濟學家 Yael Selfin 表示，英國升息或者進一步升息的預期，可能加劇該國房市的僵局，導致支出有更明顯的削減。另外英國下周的「秋季聲明」（Autumn Statement）預料轉向更為緊縮的財政政策，可能會延長經濟低迷的時間。