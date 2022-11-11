FTX聲請破產 執行長SBF辭職

全球第二大加密貨幣交易所 FTX 周五（11 日）美股盤前在推特發文表示，公司已根據美國《破產法》第 11 章（Chapter 11 of the Bankrupty Code）聲請破產保護。此外，FTX 執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）已辭職。消息傳出後，比特幣等加密貨幣走跌。

截稿前，比特幣 24 小時內下跌 3%，報 17,038.39 美元；以太幣下跌 3.2%，報 1,273.65 美元；FTX 暴跌 17%，報 2.85 美元。

SBF 辭職後將由 John J. Ray III 接任新執行長。Ray 表示，聲請破產是恰當的決定，不僅給了 FTX 評估自身狀況的機會，也讓利益相關人獲得最大限度的回報。

Ray 也說，利益相關方應該明白事態發展得很快，新團隊最近才開始工作，因此相關資料在未來幾天內才會陸續呈交，屆時才有更多詳細資訊。

值得注意的是，FTX 去年收購的加密衍生品交易所 LedgerX LLC，以及 FTX Digital Markets Ltd.、FTX Australia Pty Ltd. 和 FTX Express Pay Ltd. 等子公司不在破產保護行列。

不過 FTX 總部所在的巴哈馬證券委員會（SCB）周四表示，已凍結 FTX Digital Markets 的資產，未經臨時清算人批准，FTX 不得轉讓這部分資產。

FTX 在幣圈引起的風暴將隨破產聲請畫下句號。FTX 危機起因是其原生加密貨幣 FTT 價格暴跌引起用戶爭相提取資產，隨後其競爭對手幣安執行長趙長鵬宣布出清所持 FTT 引爆危機。

儘管 FTX 曾求援幣安收購幫忙解除危機，然而幣安在經過調查後拒絕收購，此後 FTX 一步步走向崩潰。

隨著流動性乾涸，FTX 的估值在數日內從高達 320 億美元化為烏有，客戶也要求提領資產，同業幣安也收回了收購協議。FTX 前執行長 SBF 昨（10 日）承認自己搞砸了。