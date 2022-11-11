〈紐約匯市〉美通膨降溫 下月緩升息在望 DXY創13年來最大單日跌幅

美國公布低於預期的通膨數據，提振市場對於聯準會 (Fed) 下月放緩升息步伐的預期，美債殖利率，美元指數周四 (10 日) 失守 109 關卡，單日跌幅創 13 年以來最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 重貶 2.2%，至 108.16，單日跌幅創 2009 年 3 月以來最大。

美國公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率下滑至 7.7%，是八個月以來首度低於 8%，也是年初以來最小增幅，月增率則持平在 0.4%。排除食品和燃料後的核心 CPI 自 40 年高點回落，年增 6.3%、月增 0.3%，均低於前值和預期。

雖然通膨率仍處高位，但本次數據也給出明顯信號，即物價上漲的情況可能已經趨穩。

數據公布後，美債殖利率周四暴跌，對利率敏感的 2 年期美債殖利率下滑至兩周低點，10 年期美債殖利率則創 13 年來最大單日跌幅。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「低於預期的通膨為股市帶來動能，報告的各方面均有所改善，通膨顯然正在朝正確的方向發展，這阻止了更鷹派的 Fed。」

儘管聯準會 (Fed) 官員對本次 CPI 報告抱持樂觀態度，但也警告通膨率依然太高，離央行的 2% 目標還有很大距離。

美國通膨增幅放緩，帶動主要貨幣兌美元顯著走強。歐元兌美元大漲 1.9% 至 1.0204 美元，至 8 月以來最高，英鎊兌美元也升逾 3% 至 1.1714 美元，單日漲幅創 2017 年以來最大。

日元兌美元狂飆近 4%，至 140.62 日元兌 1 美元，創下 2015 年以來最佳單日表現。

加拿大帝國商業銀行外匯策略主管 Bipan Rai 說，隨著美國核心 CPI 放緩，市場開始重新定價終點利率，使美元進一步受挫。

市場現在預期，Fed 在 12 月升息 2 碼的機率遠大於 3 碼，有助於降低與歐洲央行和英國央行之間的利差，但 Rai 預估美國終點利率仍將接近 5%。

加密貨幣方面，繼前一日暴跌至 2020 年底以來新低後，比特幣自低點回升至近 18,000 美元，漲幅約 12%，FTX Token 則狂飆 52%。

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