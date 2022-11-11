桂盟Q3 EPS 4.81元 續創單季獲利新高

桂盟國際 (5306-TW) 董事會通過第三季財報，在高階自行車市場需求持續增長及歐美補修市場維持強勁下，產品組合持續優化，第三季單季毛利率達 48.5%、營業利益率 35.3%，EPS 達 4.81 元 (年增 19%)，續創歷史新高。

桂盟前三季 EPS 達 12.90 元 (年增 9%)，也是創下歷史新高。桂盟董事會也決議，第三季現金股利為每股 2.25 元。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，所以可以掌握住高階自行車市場需求提升以及歐美補修市場強勁增長的市場脈動。也因此，桂盟的產品組合得以不斷優化，再加上製造及營運效能也持續提升，品牌銷售及通路也有高效的表現，因此毛利率與營業利益率得以持續推升。

綜觀桂盟的營運表現，2022 年第三季在自行車高階產品及補修市場需求帶動下，單季合併營收為 19.2 億，(年增 2.2%)，也由於產品組合優化及匯兌利益貢獻下，單季毛利率達 48.5%，單季稅後純益達 6.06 億元 (年增 19%)，創歷史新高。2022 年前三度合併營收達 57.2 億元 (年增 0.5%)，稅後淨利達 16.2 億元 (年增 9%)。

受到自行車中低階產品庫存調整影響下，桂盟公告 10 月合併營收為 5.37 億元。展望今年營運，在自行車高階需求及補修市場帶動下，產品組合持續優化，桂盟的仍會維持好的營運成果。

桂盟董事會也決議第三季度現金股利為 2.25 元，除息日為 2023 年 3 月 15 日。