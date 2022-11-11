〈台股盤後〉台積電飆漲、電子族群多點開花 帶量站上萬四

台積電飆漲、電子族群多點開花 指數站上萬四大關（圖：鉅亨網資料照）
台積電飆漲、電子族群多點開花 指數站上萬四大關（圖：鉅亨網資料照）

美國通膨數據樂觀，帶動台股今 (11) 日全面上攻，開盤即飆漲逾 500 點，台積電漲逾 8%，聯發科、聯電等多檔權值股漲逾半根漲停，帶領大盤終場大漲 493.01 點，漲幅 3.73% 收 14007.56 點，一舉站上萬四大關，成交量放大至 3354.16 億元，創 5 個多月新高。

電金權值股今一片紅通通，台積電大漲超過 30 元站上季線，聯發科大漲逾 6%，聯電漲 5.6%，金融雙雄國泰金、富邦金皆漲逾半根漲停，日月光漲 4.5%，台塑四寶皆收紅，僅鴻海小跌 0.5%。

高價股漲勢也強勁，力旺漲停亮燈，信驊大漲 9% 以上，祥碩、創意飆逾 7%，旭隼、譜瑞皆漲逾半根漲停，AES 漲 4% 以上，大立光、亞德客漲幅 3%，世芯漲 2.8%。

資金今日回籠電子族群，ABF 三雄中南電開盤鎖住，欣興大漲逾 7%，景碩也漲超過半根漲停，智邦營收持續上攻今大漲 6% 以上，國巨飆 5.69%，台達電喊出長期營收目標漲 4.6%，研華、智原、廣達、旺宏、南亞科等都有不錯表現。

展望後市，法人認為，美國通膨數據釋出好消息、近期多產業市況也出現落底跡象，接下來須關注 12 月聯準會升息態度，若升息目標不再上調、通膨持續緩解，市場多頭可望逐步回籠。

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