PCB及載板廠擴張需求強 群翊訂單看到2023年底

群翊董事長陳安順。(鉅亨網記者張欽發攝)
群翊董事長陳安順。(鉅亨網記者張欽發攝)

乾製程設備廠群翊 (6664-TW) 今 (11) 日出席 OTC 業績發表會，公司指出，載板大廠擴充需求穩健，且 PCB 廠赴東南亞製造商機逐步放大，訂單至明年底仍明朗。

群翊今年前三季營收 17.42 億元，稅後純益 5.01 億元，已超過去年獲利，年增 1.22 倍，每股純益 9.1 元。群翊至 2023 年底訂單已接滿，並已排到 2024 年。

群翊指出，公司半導體產業設備相關產品比重約 5-10%，目前消費性電子市場影響較大，不過高階產品需求仍強勁，因此公司受影響並不大。

群翊副總陳禹水也提到，東協市場製造需求仍強勁，馬來西亞、越南主要都是新增載板訂單，另外泰國方面車用 PCB 需求也蓬勃發展。

就來自東協地區的 PCB 廠設備需求而言，群翊指出，馬來西亞因封裝封測產業規模占全球 13%，客戶奧地利微電子 (AT&S) 也在馬來西亞擴充，公司配合提供設備並跟隨其奧地利擴充需求。

另外，在越南市場除了 MEIKO 以外，韓系大廠三星也在河內建立製造載板產能，另外泰國車用板需求高、產量大，PCB 廠泰鼎 (4927-TW) 與 KCE、甚至敬鵬 (2355-TW) 的 Draco 廠都是重要客戶。

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