〈ESG大趨勢〉桂盟吳盈進：EPS+ESG將成為新競爭思考模式

桂盟 (5306-TW) 董事長吳盈進今 (20) 日下午出席安永企業家獎論壇時指出，企業的新競爭模式應是建立在先立定方針策略，建立有意義的 ESG 議題，唯有「共好才能更好」，同時，在思考模式上，EPS+ESG 將勝過過去以單純以 EPS 爲主的思考模式。

吳盈進指出，桂盟以生產自行車鏈條，本身即爲綠色產品，桂盟自 2012 年起，即開始執行推動「綠平方計畫」，即為「綠色出行」也要以「綠色製造」搭配，也唯有唯有「共好才能更好」。

吳盈進表示，未來的 10 年將爲爲地球減碳的最關鍵 10 年，且對於企業 ESG 的執行，建議以建立學習型組織與團隊形成互動，有助產生更好的效果。

吳盈進指出，桂盟自 2012 年執行綠平方計畫。(鉅亨網記者張欽發攝)

吳盈進爲《安永企業家獎》2021 年大獎得主，而今年以《安永企業家獎》以「鴻圖擘劃 榮光永續」為主題，今天論壇也邀請吳盈進出任特別嘉賓，分享他持續專注本業經營之外，近期桂盟對於 ESG 的永續發展經營方向。

《安永企業家獎》在台灣已邁入第 18 年。今年共有 7 位優秀企業家入圍最後決選，分別為 Appier 沛星互動科技執行長游直翰、KKday 酷遊天執行長陳明明、台林電通董事長陳俊廷、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、智崴集團董事長歐陽志宏、環球晶圓董事長徐秀蘭、關鍵評論網執行長鍾子偉。