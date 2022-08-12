桂盟Q2獲利創新高每股賺進4.13元 上半年EPS達8.09元

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (12) 日公布最新財報，第二季在高階自行車市場需求持續增長，及歐美補修市場仍維持強勁成長，產品組合持續優化，單季稅後純益 5.21 億元，創新高，累計上半年稅後純益 10.19 億元，年增 3.82%，每股純益 8.09 元。

桂盟第二季營收 18.91 億元，毛利率 48.73%，季增 2.09 個百分點，年增 3.18 個百分點，單季稅後純益 5.21 億元，創新高，季增 4.4%，年增 9.05%，每股純益 4.13 元。

桂盟上半年營收 38.02 億元，毛利率 47.68%，年增 1.24 個百分點，稅後純益 10.19 億元，年增 3.82%，每股純益 8.09 元。

今天桂盟董事會也決議，第二季現金股利為每股 2.25 元。除息日為 12 月 19 日。

桂盟於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，所以可以掌握住高階自行車市場需求提升以及歐美補修市場強勁增長的市場脈動。也因此，桂盟的產品組合得以不斷優化，毛利率與營業利益率得以持續推升。

受到自行車中低階產品庫存調整下，日前桂盟公告 7 月營收為 6.41 億元，月減 8.67%，年減 2.67%。2022 年前 7 營收爲 44.62 億元，年減 0.06%，公司指出，展望今年營運，在自行車高階需求及補修市場帶動下，產品組合持續優化，桂盟的仍會維持好的營運成果。