桂盟連三年獲利創新高 ebike帶動業績大成長

桂盟 (5306-TW) 今 (30) 日順利完成召開股東常會也通過所有議案，董事長吳盈進特別感謝股東長期以來的支持，讓桂盟得以再次繳出亮眼成績，2021 年營收 77.5 億元，純益 20 億元，每股純益為 15.94 元，連續 3 年創下歷史新高。

除了營運好表現，2021 年桂盟也達成許多重要的歷史里程碑，包括了入選台灣國際品牌第 24 名，品牌價值達 6800 萬美元為台灣自行車零件公司之最；成立 ESG 專責小組，啟動碳盤查及設定減碳目標，用以推動永續發展；接軌國際資本市場慣例，改以季度發放現金股利，是臺灣資本市場中極少數採取季度發放的高股利績優公司。

桂盟在營收及獲利上已連 3 年創新高，總經理吳瑞章對於今明年的營運也是信心滿滿。桂盟的競爭力是建構在有完整的產品線、多個生產基地與銷售服務據點可以提供客戶即時且完善的服務，加上深耕行業多年，非常清楚行業走向，可以精準的推出符合需求的各式產品，這也形成了與競爭對手的差距。

桂盟整合了產品面、客戶服務面、生產技術面與精實生產管理面，再加上不斷地進行內部管理 e 化、人力資源優化，相信未來毛利率、營業利益率將逐年提升，也有信心可以達成。特別是在電動自行車風潮興起、運動休閒用的中高階自行車需求仍在、歐美自行車零件補修市場持續看好下，今年的產品組合將會比過去幾年更好，也意味著獲利能力有望更上層樓。而桂盟長期以來不斷優化生產製程、生產效率提升，也同時優化產品組合，特別是高階產品、補修市場等，透過這些自我的進化，才是推升桂盟的獲利能力最重要的動力。

董事長吳盈進表示，桂盟一直致力於提升產品的附加價值，包括了掌握市場動態、自建銷售服務網路、對品質的堅持等等各項措施，直接或間接的提升了桂盟整體的銷售平均單價與附加價值。除了對原有的鏈條本業持續看好，吳盈進董事長也提到，桂盟一直很關注自行車的電動化 (e 化) 與智能化 (i 化) 趨勢，未來的桂盟，將從單一鏈條零件供應廠商進階成為更多元的零件、結合 e 化與 i 化準系統供應，真正達到一站購足。尤其是在自行車產業最重要的歐洲市場，桂盟也加大加深布局，一是增購物流倉庫，進一步提升歐洲地區的補修市場物流效率。

其次是與策略夥伴合作，共同於歐洲推進電動自行車零配件業務與服務網絡，未來也將會推廣至全球電動自行車；三是於歐陸新設各式自行車零配件銷售的服務據點，就地服務歐洲客戶即時需求。相信在這三支箭的帶動下，桂盟將會蛻變而出。

自行車行業因為新冠疫情而蓬勃發展，疫情之後，電動自行車將接棒引領自行車行業的發展，電動自行車將會是帶動自行車行業發展的最大動能，桂盟已做好準備，迎接自行車產業向上增長的大趨勢。