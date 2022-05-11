桂盟首季EPS 3.96元 擬配發2.25元現金股利

全球最大鏈條廠桂盟 (5306-TW) 董事會今 (11) 日通過第一季財報，稅後純益 4.99 億元，季減 3.67%，年減 0.99%，每股純益 3.96 元，並決議，第一季盈餘每股將配現金股利 2.25 元。

桂盟 2022 年第一季營收 19.11 億元，毛利率 46.64%，季增 1.32 個百分點，年減 0.72 個百分點，稅後純益 4.99 億元，季減 3.67%，年減 0.99%，每股純益 3.96 元。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，4 月營收受中國大陸華東地區疫情管制，生產與物流運輸都受限制，導致營收下滑 5.48 億元，月減 20%，年減 12.97%，累計前 4 月營收 24.69 億元，年增 2.19%，隨著當地生產陸續恢復原有秩序，桂盟營運有望重回成長軌道。

桂盟指出，近期國際情勢與經濟環境變化很大，包含俄烏戰爭、通貨膨脹預期、美元升值、原物料成本上漲等許多不利因素，自行車產業也受影響。

桂盟強調，儘管如此，仍擁有良好的營運基礎，包含完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求可望接續，同時歐美補修市場都是自行車產業的重要亮點。