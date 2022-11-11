美股大多頭：核心CPI事實上是負的 美股有望在年底大幅反彈

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美國 10 月份 CPI 數據低於預期令人鼓舞，並直指通膨其實早就遠低於美聯準會 (Fed) 的預期。

Siegel 接受採訪時表示，若是透過實際的房價及租金指數來計算，而不是 Fed 一直使用的嚴重落後統計指標，那麼核心 CPI 事實上是負的。

他指出，房價、原物料成本以及貨運和運費也都全面下降了。另外，當前的大型科技企業裁員浪潮可能會在明年蔓延到其他產業，從而緩解薪資上漲壓力。

Siegel 認為，Fed 可能會在 12 月升息 2 碼 (50 個基點)，然後宣布暫停升息。同時，若是接下來 11 月的 CPI、非農業就業等報告的都轉弱，Fed 將會面臨進步一放緩升息的壓力。

另外，Siegel 預期美股在年底有大漲的機會，但他表示，這並不意味著投資人應該增持科技股。相反，他更看好以價值股以及高股息股，並建議投資人同時擁有兩者。

Siegel 日前就表示，即使經濟可能衰退或是放緩，但從長遠來看，美股的估值也已經來到非常好的位置。若 Fed 的貨幣政策在明年夏天之前轉為降息，道瓊工業平均指數就可能大漲 2,000 點。

Siegel 先前曾預估，2 年後，股市將比現在高 20% 到 30%，如今股市被嚴重低估。「如果你現在買入股票，幾年後你會很開心。」Siegel 說道。