巴菲特今年重砍這檔金融股 持股數大減逾六成

巴菲特今年重砍這檔金融股 持股數大減逾六成 (圖：AFP)
巴菲特今年重砍這檔金融股 持股數大減逾六成 (圖：AFP)

由「股神」巴菲特掌舵的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)，年初至今已減持超過 9100 萬股的美國合眾銀行 (U.S. Bancorp)(USB-US) 股票，持股數大減 63%。

路透援引 13-G 申報文件顯示，截至 10 月 31 日，波克夏持有約 5300 萬股的美國合眾銀行股票，遠低於去年 12 月 31 日申報的 1.447 億股，持股比重也從 9.8% 大幅下滑至 3.6%。

波克夏沒有在文件中解釋減持原因，也沒有說明這個月是否拋售更多持股。

美國合眾銀行周四 (10 日) 收盤上漲 3.77% 至每股 44.87 美元，盤後股價幾乎沒有變化。該股今年迄今下跌約 20%。

路透指出，截至 9 月 30 日，波克夏持有的金融股總價值約 3062 億美元，其中包含價值 312 億美元的美國銀行 (BAC-US) 股票，還有美國運通 (AXP-US) 和紐約梅隆銀行 (BK-US) 的大量股份。

波克夏近年來也持有並出售價值數十億美元的高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 股份。

美國合眾銀行和巴菲特的助理沒有回應路透的置評請求。波克夏預計將在 11 月 14 日揭露更多持股訊息。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.01%

$11,701

原投組報酬率

+8.78%

$10,878

投組標的成分

  • 40%

    奇偶

    3356

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 20%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    王品

    2727

  • 10%

    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞