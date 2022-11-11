美股強彈激勵 女股神旗下ARKK迎來史上最大漲幅

有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德 (Cathie Wood) 旗下基金今年以來遭遇重創，不過，隨著最新的美國 10 月通膨數據降溫，美股全面上升，也促使女股神旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 在週四 (10 日) 飆漲近 15%，創下有史以來最大漲幅。

ARKK 在週四創下史上最大漲幅，收於 37.30 美元，顯示當通膨走軟時，遭受重創的成長股，能夠迅速彌補虧損，並跑贏主要資產類別。

ARKK 也趁反彈之際，減持了自動駕駛技術提供商 TuSimple Holdings(TSP-US)、3D 列印服務提供商 Materialise NV(MTLS-US)、國防系統製造商 Elbit Systems(ESLT-US) 和東南亞電商冬海集團 (SE-US) 的股份。

週四的反彈也促使 2 倍正向追蹤 ARKK 表現的 AXS 2X Innovation ETF(TARK-US) 飆漲 28%，創下史上新高漲幅。不過，反向追蹤 ARKK 的 AXS Short Innovation Daily ETF (SARK-US) 大跌 14%，創歷史新高跌幅。

儘管如此，今年這一年對伍德和旗下一系列商品來說並不是太好的一年。在美聯準會 (Fed) 大幅收緊貨幣政策的環境下，ARKK 今年下跌超過 60%，Ark Fintech Innovation ETF(ARKF-US) 也跌超過 60%，而 Ark Genomic Revolution ETF(ARKG-US) 則下跌了約 44%。

伍德曾表示，美國經濟可能會在未來 6 個月內面臨通貨緊縮， Fed 可能很快就會被迫放棄激進貨幣政策。

她指出，黃金和銅等領先通膨指標顯示通縮風險。即使是油價也已從高點下跌 35% 以上，抵銷今年大部分漲幅。

此外，近期零售商庫存過剩，可能被迫在即將到來的年底採購季進行大幅折扣，將會加劇通膨轉向通縮的趨勢。