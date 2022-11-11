雙十一來了！花旗：阿里巴巴股價恐無感

中國電商迎接 1111 購物狂歡節，阿里巴巴 (BABA-US) 可望創新銷售紀錄，在中國屢因防疫封控而導致消費者支出萎縮之際，這可能是好消息，但壞消息是這可能對股價無關緊要。

阿里巴巴去年 1111 購物節打破銷售紀錄，但今年預期表現平淡，係因中國一波波封控和其他防疫限制，令其經濟放緩，阿里巴巴和電商同業京東 (JD-US) 創下有史以來最黯淡的季度營收成長。

花旗分析師 Alicia Yap 寫道：「在今年銷售低迷以及近幾個月新冠防疫封控擴大至其他地區的情況下，華爾街預期中國 1111 購物日的表現相對乏善可陳。」

但情況還可能更糟。

花旗保守預期阿里巴巴雙十一商品交易總額 (GMV) 自去年 5400 億人民幣上升至 5450 億到 5600 億人民幣 (約莫 760 億美元至 780 億美元)，年成長僅相較疲弱的 0.9% 至 3.6%。

京東情況好一些，花旗預期計其雙十一 GMV 為 3650 億人民幣至 3800 億人民幣，較去年同期的 3490 億人民幣增長 4.6% 至 8.9%。

但對阿里巴巴來說，這些數據可能不重要，因為歷史表明，周五銷售量等數據公布時，該股表現不會很好，即使銷量強勁也不會激起太大火花，但若銷量意外糟糕，股價反而可能大跌。

去年儘管銷售額出現井噴式增長，但阿里巴巴雙十一當日股價仍收低 1.2%，2020 年該股在 11 月 10 日到 11 月 12 日期間下跌 5.6%，再回溯更早前 6 次同期，阿里巴巴股價在 11 月 11 日當天或前一天平均下跌 1.6%，往後一天仍有 0.64% 跌幅。

以阿里巴巴為龍頭的中國科技公司仍處於低谷。 阿里巴巴的股價接近歷史低點，過去一年下跌近 60%。投資者將此大部分歸咎當局和美政府的監管壓力，使產業重創。

因此，雖然雙十一是電商購物盛事，但卻遠遠不是撼動阿里巴巴股價的要緊事。

