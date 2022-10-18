大摩策略師：短期內熊市反彈 標普500指數有望漲至4,150點

摩根士丹利 (大摩) 首席美國證券策略師 Michael Wilson 表示，美股賣壓已經趨緩，在短期內熊市反彈中，標普 500 指數有望漲至 4,150 點。

Wilson 表示，儘管 9 月美國消費者物價指數 (CPI) 仍然炙熱，升至 40 年來高點，但他認為通膨應已觸頂。在比較基期較高情況下，明年通膨有望迅速下降，終端利率預期降低，為股市帶來支撐，直到盈餘如預期般遭下修，或全面性經濟衰退到來。

Wilson 也表示，此次熊市反彈有望促使標準普爾 500 指數上漲至約 4,150 點，較昨日 (17 日) 收盤價還有約 13% 上漲空間。

儘管如此，Wilson 仍預期美股熊市並未完全終結，標準普爾 500 指數仍可能跌至 3,400 點或更低。最終，他認為熊市低點將落在 3,000-3,200 點左右。

美國銀行 (BofA) 策略師則認為，縱使今年美股震盪難平，長期投資者仍有機會迎來一線曙光。美銀長期估值模型顯示，未來 10 年標普 500 指數的年均價格報酬率為 6%，是 2020 年 5 月以來最高，加上 2% 股利後，總報酬率估達 8%。

因美銀先前預估標普 500 未來 10 年報酬率為負，最新預測意味著其對市場的看法有了大幅轉變。