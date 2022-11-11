盤中速報 - 合晶(6182)急跌-2.05%報45.05元，成交2,490張

合晶(6182-TW)近5分K跌速2.05%，11日09:05報45.05元，成交2,490張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合晶(6182-TW)近5日股價上漲5.8%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.76%。櫃買指數上漲2.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,155 張
- 外資買賣超：+3,175 張
- 投信買賣超：-57 張
- 自營商買賣超：+1,037 張
- 融資增減：-774 張
- 融券增減：-2,773 張
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