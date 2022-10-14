盤中速報 - 合晶(6182)股價大漲至38.95元，漲幅達7.01%

合晶(6182-TW)14日10:20股價上漲2.55元，報38.95元，漲幅7.01%，成交3,316張。

合晶(6182-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等。

近5日股價下跌11.44%，櫃買指數下跌8.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+177 張
  • 外資買賣超：-1,192 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+1,365 張
  • 融資增減：-1,235 張
  • 融券增減：+1,431 張

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