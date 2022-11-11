盤中速報 - 立敦(6175)股價大漲至31.95元，漲幅達8.49%

立敦(6175-TW)11日09:05股價上漲2.5元，報31.95元，漲幅8.49%，成交390張。

立敦(6175-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。生產及銷售高純度導針。

近5日股價上漲13.27%，櫃買指數上漲2.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+101 張
  • 外資買賣超：+98 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：+179 張
  • 融券增減：+32 張

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