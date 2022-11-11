加密貨幣大風暴 Coinbase再度裁員 招聘團隊裁撤60多人

因應數位貨幣受重創且有蔓延的風險，加上更大型競爭者加密資產交易所 FTX 瀕臨崩潰，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 發言人表示，公司將其招聘和機構入職團隊裁減 60 多名人力。

這是 Coinbase 今年第二次裁員，此前一周因加密貨幣市場大吹逆風，導致 Coinbase 在截至 9 月 30 日的三個月內淨虧損 5.446 億美元，與去年同期獲利 4.061 億美元的光景大相逕庭。

Coinbase 發言人表示，裁員將有助公司盡可能高效運作。

Coinbase 今年 6 月 裁員 1100 人，或約 18% 人力。宣布此舉前數周，該公司甫宣布延長招聘凍結，並取消一些已獲應聘者接受的職位。

升息和對經濟衰退的擔憂加劇，導致加密貨幣今年萎靡不振，甚至 Voyager Digital、三箭資本和 Celsius 等大型業者倒閉。

但在全球第三大加密貨幣交易所 FTX 崩潰後，數位資產遭到更大打擊。

FTX 爆發擠兌潮，不得不尋求全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 協助，幣安原有意全資收購 FTX，但短短一日便放棄接下這燙手山芋，稱 FTX 的問題「超出幣安所能控制或幫助的範圍」。

市場傳出 FTX 財務黑洞傳出超過 60 億美元，同時還傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正在深入調查 FTX。