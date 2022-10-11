谷歌選定Coinbase作為雲端加密貨幣支付合作夥伴

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (11 日) 表示，它將依靠 Coinbase (COIN-US) 讓一些客戶自 2023 年初起使用加密貨幣支付雲端服務費用，而 Coinbase 表示將利用谷歌的雲端基礎設施。

這筆交易在谷歌的 Cloud Next 會議上宣布，可能會成功地在這個激烈、快速成長的市場中吸引尖端公司加入谷歌，谷歌的主要競爭對手目前不允許客戶使用數位貨幣支付。雲端業務幫助谷歌母公司 Alphabet 擺脫廣告業務的多元化，現在已占營收的 9%，高於 3 年前的不到 6%，因為它的擴張速度超過了整個 Alphabet。

Coinbase 業務發展副總裁米格達爾 (Jim Migdal) 表示，Coinbase 的大部分收入來自散戶交易，它將把與數據相關的應用程式從 Coinbase 多年來一直依賴的市場領先的亞馬遜網絡服務 (AWS) 雲端轉移到谷歌。

谷歌雲端副總裁兼總經理兼平台負責人查佛瑞 (Amit Zavery) 表示，由於與 Coinbase Commerce 服務的整合，谷歌雲端平台基礎設施服務一開始將接受 Web3 世界中少數希望使用加密貨幣支付的客戶的加密貨幣支付。

他說，隨著時間的演進，谷歌將允許更多客戶使用加密貨幣進行支付。Coinbase Commerce 支持 10 種貨幣，包括比特幣、比特幣現金、狗狗幣、以太幣和萊特幣。比特幣、狗狗幣和以太幣的價格在過去一年都下跌超過 60%。

交易條款沒有披露。但與其他 Coinbase Commerce 安排一樣，米格達爾說，Coinbase 將在每次交易中抽取一定比例的費用。

這並不能保證谷歌會與 Coinbase 一起進行交易的支付。例如，PayPal (PYPL-US) 也為企業提供使用數位貨幣進行支付的方式。查佛瑞說，「我們的確也考慮過其他公司的加密貨幣。」最終，Coinbase 擁有最大的能力。

谷歌還在探索如何使用 Coinbase Prime，這是一種安全儲存組織的加密貨幣並允許執行交易的服務。查佛瑞表示，谷歌將試驗並「觀察我們如何參與」管理加密貨幣資產。Block (SQ-US) 、Coinbase、MicroStrategy (MSTR-US) 和 Tesla (TSLA-US) 等公司都在其資產負債表中納入數位貨幣。這可能是一項冒險的嘗試。Coinbase 宣布減記 3.77 億美元的費用，這與 8 月加密貨幣資產的價值下降有關。

谷歌之前曾在 5 月表示，它正在探索增加支援數位貨幣支付的可行性。米格達爾表示，Coinbase 已經與谷歌討論了好幾個月，關於支持商業交易、雲端使用和 Prime 服務的對話都是同時進行的。他說，「我們最後決定把它們放在一起。」

非同質化代幣 (NFT) 等區塊鏈技術已成為谷歌雲端部門更關注的焦點。谷歌的雲端計算主管庫里安 (Thomas Kurian) 之前曾推動媒體和零售等主要行業的增長。今年，它宣布組建團隊來推動區塊鏈業務，並構建第三方開發人員可以用來執行區塊鏈應用程式的工具。