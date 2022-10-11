谷歌選定Coinbase作為雲端加密貨幣支付合作夥伴

谷歌選定Coinbase作為雲端加密貨幣支付合作夥伴。（圖：AFP）
谷歌選定Coinbase作為雲端加密貨幣支付合作夥伴。（圖：AFP）

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (11 日) 表示，它將依靠 Coinbase (COIN-US) 讓一些客戶自 2023 年初起使用加密貨幣支付雲端服務費用，而 Coinbase 表示將利用谷歌的雲端基礎設施。

這筆交易在谷歌的 Cloud Next 會議上宣布，可能會成功地在這個激烈、快速成長的市場中吸引尖端公司加入谷歌，谷歌的主要競爭對手目前不允許客戶使用數位貨幣支付。雲端業務幫助谷歌母公司 Alphabet 擺脫廣告業務的多元化，現在已占營收的 9%，高於 3 年前的不到 6%，因為它的擴張速度超過了整個 Alphabet。

Coinbase 業務發展副總裁米格達爾 (Jim Migdal) 表示，Coinbase 的大部分收入來自散戶交易，它將把與數據相關的應用程式從 Coinbase 多年來一直依賴的市場領先的亞馬遜網絡服務 (AWS) 雲端轉移到谷歌。

谷歌雲端副總裁兼總經理兼平台負責人查佛瑞 (Amit Zavery) 表示，由於與 Coinbase Commerce 服務的整合，谷歌雲端平台基礎設施服務一開始將接受 Web3 世界中少數希望使用加密貨幣支付的客戶的加密貨幣支付。

他說，隨著時間的演進，谷歌將允許更多客戶使用加密貨幣進行支付。Coinbase Commerce 支持 10 種貨幣，包括比特幣比特幣現金、狗狗幣以太幣萊特幣比特幣狗狗幣以太幣的價格在過去一年都下跌超過 60%。

交易條款沒有披露。但與其他 Coinbase Commerce 安排一樣，米格達爾說，Coinbase 將在每次交易中抽取一定比例的費用。

這並不能保證谷歌會與 Coinbase 一起進行交易的支付。例如，PayPal (PYPL-US) 也為企業提供使用數位貨幣進行支付的方式。查佛瑞說，「我們的確也考慮過其他公司的加密貨幣。」最終，Coinbase 擁有最大的能力。

谷歌還在探索如何使用 Coinbase Prime，這是一種安全儲存組織的加密貨幣並允許執行交易的服務。查佛瑞表示，谷歌將試驗並「觀察我們如何參與」管理加密貨幣資產。Block (SQ-US) 、Coinbase、MicroStrategy (MSTR-US) 和 Tesla (TSLA-US) 等公司都在其資產負債表中納入數位貨幣。這可能是一項冒險的嘗試。Coinbase 宣布減記 3.77 億美元的費用，這與 8 月加密貨幣資產的價值下降有關。

谷歌之前曾在 5 月表示，它正在探索增加支援數位貨幣支付的可行性。米格達爾表示，Coinbase 已經與谷歌討論了好幾個月，關於支持商業交易、雲端使用和 Prime 服務的對話都是同時進行的。他說，「我們最後決定把它們放在一起。」

非同質化代幣 (NFT) 等區塊鏈技術已成為谷歌雲端部門更關注的焦點。谷歌的雲端計算主管庫里安 (Thomas Kurian) 之前曾推動媒體和零售等主要行業的增長。今年，它宣布組建團隊來推動區塊鏈業務，並構建第三方開發人員可以用來執行區塊鏈應用程式的工具。

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