〈美股早盤〉美國10月通膨降溫 主要指數開高走高 道瓊漲逾800點

美國 10 月通膨數據下降幅度超乎市場預期，緩解聯準會（Fed）收緊貨幣政策壓力，市場也抱持通膨觸頂的希望，美股主要指數周四（10 日）開高走高，其中道瓊指數漲逾 800 點。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 800 點或近 2.5%，那斯達克綜合指漲逾 500 點或近 5.2%，標普 500 指數漲近 4%，費城半導體指數漲近 5.6%。

美國周四（10 日）公布 10 月消費者物價指數（CPI）年增率報 7.7%，低於市場預期的 8%，較前值 8.2% 大幅回落；排除食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年升 6.3%，低於市場預期的 6.5% 與前值 6.6%，通膨指數回落，可能讓 Fed 在 12 月放緩升息步伐。

按月來看，9 月 CPI 報 0.4%，與前值持平，但低於市場預期的 0.6%；9 月核心 CPI 報 0.3%，低於市場預期的 0.5% 與前值 0.6%，整體數據透露在 Fed 大幅升息下通膨開始降溫。

美國期中選情方面，截至目前為止在眾議院 435 個席位選舉中，共和黨獲得 207 席位，逼近門檻的 218 席，民主黨獲得 184 席位；參議院方面，共和黨獲得 48 席，也逼近門檻的 51 席，而民主黨獲得 46 席位。值得注意的是，喬治亞州確定要在 12 月 6 日舉行決選定勝負，該州的席次很可能是決定民主及共和兩黨誰能掌控參院的關鍵一席。

新晉「鷹王」明尼阿波利斯 Fed 總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，政策制定者正努力實現美國經濟軟著陸，但不會遏止高通膨方面退縮，將致力讓通膨回落。

數位資產方面，儘管加密貨幣拋售有所緩解，但市場情緒仍然委靡不振，因為如果 FTX 的 80 億美元資金缺口遲遲未能獲得援助，FTX.com 將面臨破產的可能性。

截至台北時間周四（10 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 11.24%，至每股 10.29 美元

蔚來汽車儘管上季虧損超預期，但預料第四季交車量將比去年同期成長近一倍，激勵盤前股價大漲近 6%。財報顯示，蔚來汽車第三季（截至 9/30）營收年增 32.6% 至 130 億元，優於市場預期的 129.91 元，連續 10 季營收年增正成長，季增 26.3%。

展望未來，蔚來汽車預估第四季交付量為 4.3 至 4.8 萬輛，較去年同期成長約 71.8% 至 91.7%，低於市場預期的 5.56 萬輛。

Rivian(RIVN-US) 早盤上漲 12.52%，至每股 31.58 美元

電動皮卡新創公司 Rivian 上季營收遜色，並下修全年資本支出計畫，但仍重申全年生產目標不變，消息提振盤前股價大漲逾 8%。Rivian 公布第 3 季營收 5.36 億美元，遜於 Refinitiv 共識預期的 5.516 億美元，但調整後每股虧損 1.57 美元，優於預期的 1.82 美元。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 早盤上漲 6.92%，至每股 65.28 美元

新冠疫苗製造商阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）受惠抗癌藥物銷售強勁，第三季營收報 109.8 億美元、每股獲利報 1.67 美元，均優於市場預估的 107.8 億和 0.77 美元。此外，該公司還上調全年獲利預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 7.7%，預期 8.0%，前值 8.2%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.4%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 6.3%，預期 6.5%，前值 6.6%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國上周初領失業金人數報 22.5 萬，預期 22 萬，前值 21.8 萬

美國上周續領失業金人數報 149.3 萬，預期 147.5 萬，前值 148.7 萬

華爾街分析：

瑞穗利率策略師表示，市場目前的爭論焦點在於，Fed 將繼續超前部署升息，還是採取「慢、高、長」的升息策略。市場和瑞穗利率策略師都傾向於後者，這意味著升息步伐將放緩，終點利率將上升，升息周期將更長。

瑞穗策略師稱，但市場利率的最新反彈表明，在目前的水準上，市場越來越認為風險是雙向的。

摩根大通首席全球策略師表示，重新進入市場的時機已至。小摩策略師認為，由於價格已經下跌了這麼多，美股將有 8% 的長期漲幅，而且目前的債券價格具有吸引力，並建議在固定收益產品上配置大量資產。

該名策略師還認為，美國 CPI 已經觸頂，通膨率應該會在明年年初前逐漸下降，儘管基於美國的政治分歧，消費者可能難言滿意。