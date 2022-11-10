〈財報〉中芯國際上季業績不及預期 美國出口管制將拖累Q4營收

中國晶圓代工龍頭中芯國際 (0981-HK) 周四（10 日）公布 2022 會計年度第三季財報，營收年增逾 3 成但卻不及市場預期，此外還上調資本支出計畫並警告投資人美國晶片出口管制恐將拖累第四季營收。

中芯表示，由於消費市場需求疲軟，再加上美國新的晶片出口管制措施將拖累第四季業績，預估第四季營收將年減 13% 至 15%，毛利率介在 30% 至 32% 範圍內。儘管如此，中芯還是將今年資本擴張計畫從 50 億美元提高到 66 億美元。

該公司表示，根據初步數據解讀，美國新規將對生產營運造成不利影響，會與供應商保持密切溝通，同時釐清一些新規概念和持續評估後續影響。

另外中芯在財報中也提到，從當前宏觀經濟的走勢和去庫存節奏來看，產業尚未出現復甦跡象，由於這次周期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長，但仍看好中長期營運前景。

財報顯示，中芯第三季（截至 9/30）營收年增 34.7% 至 19.1 億美元，高於去年同期的 14.2 億美元，但低於華爾街分析師預期的 19.4 億美元；淨利年增 54.1% 至 5.744 億美元；毛利成長 58.6% 至 7.422 億美元；毛利率報 38.9%；EBITDA 報 11.92 薏美元，去年同期為 8.94 億美元。

圖：中芯國際財報

華虹半導體 Q3 獲利倍增 毛利率創新高

中國第二大晶圓代工廠華虹半導體 (1347-HK) 同日也公布第三季財報，營收報 6.299 億美元，年增 39.5%、季增 1.5%；單季盈利報 1.039 億美元，年增 104.5%、季增 23.8%，兩者都較市場預期為佳。

值得注意的是，華虹半導體第三季毛利率升至 37.2%，年增 10.1 個百分點，創下歷史新高。展望未來，該公司預估第四季營收約為 6.3 億美元，毛利率介在 35% 至 37% 之間。

另外，華虹半導體近日已經獲得中國監管單位批准，準備在上交所公開上市，藉此募資人民幣 180 億元。