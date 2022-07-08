傳美國擬對中國祭針對性限制出口 槍口對準中芯國際

路透周五（8 日）援引多名知情人士消息報導，拜登政府正考慮對運往中國晶片製造商設備實施新的針對性限制，以遏止中國最大晶片製造商中芯國際的發展，同時又不減緩全球晶片供應速度。

知情人士表示，負責出口政策的美國商務部正在積極討論積極禁止向生產先進半導體的中國晶片商出口晶片製造設備的可能性，阻礙中國往先進製程發展的努力。

與此同時，商務部仍會允許將較成熟製程的設備出口至中國晶片製造商，雖然生產的半導體不比先進製程新，但仍能在全球晶片荒之際保障大量晶片供應。

美國商務部發言人並未直接對該構想發表評論，但表示：「特別是在半導體相關出口許可證方面申請，（商務部）與其他審查機構...... 在做出許可決定時要考慮各項因素，包括擬議出口的技術節點（node）。」

商務部還強調，拜登政府定期與盟國和業界磋商，以確定如何制定最佳措施，阻止中國獲取民用與軍用先進技術。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示：「美方一再將經貿問題政治化、武裝化、意識形態化，對其他國家實施技術封鎖與脫鉤，只會提醒其他國家技術依賴美國的風險，並促使這些國家迅速實現科技獨立與自主。」

中芯國際 (0981-HK) 周五股價收漲 1.16%，報港幣 17.50 元。

一旦這個想法得以推進，將是美國商務部首次正式對取逐個工廠策採出口政策，儘管商務部目前只將目標對準中芯國際。

此外，拜登政府還能收緊對中芯國際先進製程晶片的出口管制，同時又能保持中芯國際生產汽車與日常消費電子產品的生產，對供應衝擊降到最小，與此同時又能有助推動美國阻止中國發展先進製程的目標，維護美國競爭力與國家安全。

消息人士表示，如果商務部進一步推進該構想，將會尋求荷蘭、日本、南韓等擁有先進晶片製成的盟國加入，不過這項任務挑戰相當艱鉅。

兩名消息人士表示，美國商務部一名官員周五在年度會議結束時，與企業討論可能的變化。另一名知情人士則稱，目前還不清楚拜登是否還會試圖阻止向中國晶片製造商出口其他物品，若有也需美國政府內部的其他機構對商務部提案進行審查才能實施。