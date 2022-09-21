蔚來汽車祭出電池服務策略 在歐洲市場挑戰BMW與賓士

中國新創電動車製造商蔚來汽車總裁秦力洪昨（20 日）受訪時表示，公司盼透過推出電池租賃與更換網絡替客戶降低費用，以在歐洲不斷成長的電動車市場上分得一杯羹。

蔚來汽車 (9866-HK) 聯合創始人秦力洪稱，公司計劃到 2025 年將在中國以外的市場建立 1,000 個電池更換站，其中大部分在歐洲，替今年將開始在德國與其他市場銷售的電動車系列提供服務。

秦力洪受訪時稱，在產品和服務方面全面領先競爭對手，儘管未來三年內歐洲車商將推出更多車款，但蔚來汽車也進一步取得更多進展。

他表示，蔚來汽車本月在匈牙利開設首家海外工廠，生產電池更換站等電力產品，而選在海外設廠主因是成本考量，由於這些產品體積大，從中國運輸的成本高昂。

蔚來汽車吸引歐洲車買家的舉措是將電池所有權分離，以降低前期花費，電動車中最昂貴的零件便是電池。另外該公司的電池更換站還承諾，只需要幾分鐘就有充滿電的電池可供更換，比目前的充電方式更快。

這一策略使未來汽車在中國電動車市場上與競爭對手分道揚鑣，但卻將成本與風險轉移到自己身上，這也是大多數老牌汽車製造商尋求其他方式降低電池成本、提高充電效率的原因之一。

秦力洪表示，隨蔚來汽車今年開始推出電池服務，目前還在尋求與歐洲的一家資產管理公司合作，替租賃電池的所有權提供資金。

蔚來汽車過去一年一直在挪威為其電動 SUV ES8 嘗試電池租賃和更換業務。該公司已在挪威出售 800 輛 SUV，並安裝兩個電池交換站。

秦力洪表示，這一試驗讓公司充滿信心，相信自家電動車品牌「全面領先」寶馬（BMW）、賓士（Mercedes）與福斯等競爭對手，並已準備好在這些公司的本土市場上展開競爭。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 周三（21 日）盤前股價下跌 0.78%，每股暫報 20.25 美元。