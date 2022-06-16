蔚來汽車中型SUV「ES7」問世 力抗小鵬、理想、特斯拉

中國電動車製造商蔚來汽車周三（15 日）在線上發表會公布全新智慧電動 SUV「ES7」，試圖縮小與中國同業小鵬汽車、理想汽車的差距，一方面也有意與美國電動車龍頭特斯拉較勁。

蔚來汽車新款電動 SUV ES7 在電池續航力方面分成三種類型：標準版電池（75kWh）續航里程為 485 公里、長續航版電池（100kWh）的續航里程為 620 公里、超長續航版電池（150kWh）續航里程超過 850 公里。

內裝方面，ES7 搭載應用 AR/VR 技術的全景虛擬座艙功能，搭配蔚來汽車與 AR 設備企業 NREAL 開發的專屬 AR 眼鏡，提供額外的虛擬實境資訊及 4K 顯示效果，其他還包含杜比 7.1.4 聲道音響，打造一套沉浸式影音體驗。

蔚來汽車新款電動 SUV「ES7」內裝展示。(圖片：蔚來汽車)

值得注意的是，ES7 還採用蔚來汽車內部最新開發的自動駕駛技術，由數個高性能傳感組件與四個輝達 (NVDA-US)Orin 晶片驅動。

新款 ES7 即日開放預定，預計今年 8 月 28 日開始交車，這也是蔚來汽車從新車發布到交車最快的一次。

蔚來汽車 ES7 車頂配有光學雷達和攝影鏡頭。(圖片：蔚來汽車)

價格方面，ES7 補貼前標準版售價為人民幣 46.8 萬元（單位下同），超長續航版 52.6 萬元起，首發版為 54.8 萬元，BaaS 電池租賃方案補貼前售價 42 萬元。

蔚來汽車這次推出 ES7 除與其他中國本土電動車競爭外，也直指特斯拉 (TSLA-US) 的 Model Y，不過後者在中國售價更為實惠，價格約為 31.69 萬元。

ES7 後排座椅調整展示。(圖片：蔚來汽車)

蔚來汽車看好 ES7 能成為提振公司銷售的希望，先前該公司銷售狀況均落後小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US)，第二季銷售與營收也均低於分析師預期，美股 ADR 今年迄今已暴跌 41%。

然而，目前這三家中國電動車製造商在中國市占率都落後特斯拉的 60%，而且特斯拉同期在上海廠生產逾 18 萬輛 Model 3 與 Model Y SUV，也勝過這三家車商。

截稿前，蔚來汽車 ADR(NIO-US) 盤中勁揚 5.63%，每股暫報 19.71 美元。