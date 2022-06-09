〈財報〉蔚來汽車Q1交車量創新高 Q2財測低於預期

中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 周四（9 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管營收年增逾兩成優於市場預期、交付量創新高且淨損較去年同期收斂，但受疫情因素影響，第二季財測不如預期，影響蔚來汽車 ADR 盤前跌近 6%。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 盤前下跌 5.89%，每股暫報 19.18 美元。

根據財報，蔚來汽車第一季營收年增 24.2% 至人民幣 99.1 億元（以下幣別皆同），優於 FactSet 預估的 99 億元，已連續 8 季正成長；淨損從去年同期的 49.5 億元收窄至 12.7 億元。

(圖：蔚來汽車財報)

蔚來汽車第一季車輛銷售營收 92.440 億元，年增 24.8%、季增 0.3%；毛利報 14.468 億元，年減 6.9%，季減 14.9%；毛利率從去年同期的 19.5% 下滑至 14.6%，原因是產品組合變化、電力和服務網路投資增加以及電池成本上升導致平均銷售價格下降；歸屬公司淨損 18.250 億元，年減 62.6%，季減 16.3%，較先前虧損收斂。

車輛交付方面，蔚來汽車第一季交付量達 25,768 輛，創歷史新高，年增 28.5%，季增 2.9%。單月交付數據方面，蔚來汽車 4 月交付 5,074 輛、5 月交付 7,024 輛。

值得注意的是，電池成本對蔚來本季電動車毛利率影響較大。第一季電動車毛利率 18.1%，遠低於前季的 20.9% 及去年同期的 21.2%，主因是由於蔚來汽車產品組合比例變動導致平均售價下降，且車用電池成本增加，導致毛利率下滑。

展望未來，蔚來汽車預估，第二季電動車交付量介在 2.3 萬至 2.5 萬輛之間，較去年同期成長約 5% 至 14.2%；第二季營收估介在 93.4 億至 100.88 億元之間，較去年同期成長約 10.6% 至 19.4%，但低於市場預期的 115.5 億元。