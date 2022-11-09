美股大多頭：一旦Fed政策轉向 道瓊將飆漲2000點

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，如果美聯準會 (Fed) 的貨幣政策在明年夏天之前轉為降息，道瓊工業平均指數就可能大漲 2,000 點。

Siegel 在接受採訪時表示，即使經濟可能衰退或是放緩，但從長遠來看，美股的估值也已經來到非常好的位置。如果 Fed 的政策轉向，可能就會看到道瓊在幾天內飆漲數千點。

道瓊工業平均指數今年已下跌約 10%，至 33,000 點左右。Siegel 的預測暗示，一旦 Fed 開始放鬆貨幣政策，道瓊就可能飆升 6% 至近 35,000 點。

不過，Siegel 也指出，上述情況發生的前提是 Fed 在利率達到 5.5% 之前就停止升息，並在未來 8 個月內逆轉貨幣政策，那資產價格就有可能上漲，美國經濟有望避開衰退。「我們有可能在明年實現軟著陸和很好的市場。」

Siegel 也說明了他認為通膨威脅正在消退的原因。他指出，前瞻物價指數表明核心通膨率已降至接近零，房價、原物料成本以及貨運和運費也都全面下降了。另外，當前的大型科技企業裁員浪潮可能會在明年蔓延到其他產業，從而緩解薪資上漲壓力。

Siege 說道，過去 6 個月美國貨幣供應量空前下跌，同時美元在今年飆升，進一步表明經濟狀況正在收緊。

Siegel 先前曾預估，2 年後，股市將比現在高 20% 到 30%，如今股市被嚴重低估。「如果你現在買入股票，幾年後你會很開心。」Siegel 說道。