Fed研究：美國貨幣政策比基準利率顯示的更緊縮

舊金山聯準銀行的最新研究顯示，美國貨幣政策比聯準會 (Fed) 基準利率顯示的水準更緊縮，截至今年 9 月為止的金融情勢所反映的政策利率相當於 5.25%，此數字除了反映基準利率，也呈現 Fed 前瞻指引和持續縮減資產負債表的效果。

根據舊金山聯準銀周一 (7 日) 公布的「每周經濟信函」，研究作者 Jason Choi、 Taeyoung Doh、Andrew Foerster、Zinnia Martinez 表示，5.25% 的代理利率包含多個金融市場變數，例如抵押貸款利率、信用利差等。

Fed 今年來共升息 3.75 個百分點，是 1980 年代初期以來最快速、激進的升息循環。在研究進行的 9 月，聯邦資金利率為 3.00-3.25%，即使 Fed 11 月再度升息 3 碼 (75 個基點)，該基準利率也才達到 3.75-4.00%。

不過，Fed 也同時進行量化緊縮 (QT)，手中持有的美國公債和抵押擔保證券 (MBS) 一年縮減 1.1 兆美元。

研究作者還解釋，Fed 雖然 3 月才開始將利率從近零水準提高，但在好幾個月以前就透過公開談話說明提高利率的必要性，推升代理利率。

舊金山聯準銀的經濟學家認為，雖然美國基準利率目前仍低於「泰勒法則」(Taylor rule) 等貨幣規則，但目前確實高於大多數規則顯示的數字。

此研究可供 Fed 官員思考未來的利率頂點水準。舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 近來提議放慢升息步調，以免導致貨幣政策過度緊縮，對勞動力市場造成不必要的傷害。

Fed 主席鮑爾上周表示，雖然未來升息可能較緩慢，但利率可能升得比官員原本料想的高，以達到足以實質限制經濟成長的效果，進而引導通膨減緩。

根據上周的政策聲明，決策官員解釋，制定決策時會把貨幣政策累積的緊縮效果、以及政策執行的時間差納入考量。