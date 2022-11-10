德國政府基於安全理由 禁止Elmos將晶圓廠賣給中資

《日本經濟新聞》報導，德國政府周三 (9 日) 在內閣會議上，決定禁止德國半導體製造商 Elmos Semiconductor 將工廠賣給中國企業。德國政府原先傾向同意，但後來態度一轉，理由是站在安全保障觀點，認為中國資本的關係強化有不妥之處。

Elmos 是一家總部設在德國西部城市多特蒙德 (Dortmund) 的半導體製造商，主要業務內容是車用半導體的生產和銷售。Elmos 在周一 (7 日) 就曾經表示，把工廠賣給中資企業的交易預料將遭當局禁止。

Elmos 原本打算將半導體晶圓工廠以約 8500 萬歐元，賣給中國北京賽微電子旗下的瑞典 Silex Microsystems 公司。Elmos 表示，原本預料德國政府在經過大約 10 個月的審查期間後將同意該筆交易，但是當局就在審查期間快結束之前決定禁止。

德國政府基於外國貿易法，若判斷在安全保障上有問題，可針對外資的併購行為採取對抗作為。德國政府表示，「中國企業打算透過瑞典子公司併購半導體工廠」，德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 在聲明表示「德國仍會是開放的投資對象，但我們並不天真」。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 日前力排眾議，批准中國遠洋運輸公司 (COSCO) 入股漢堡港的一個碼頭。但如今蕭茲在內閣會議跟進經濟部，反對 Elmos 把工廠賣給中資，顯見半導體產業對蕭茲政權的重要性。