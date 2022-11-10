晶片荒！日產美國工廠將縮減11月、12月生產天數 產量恐減損9000輛

日產汽車 (NSANY-US) 的美國分公司周三 (9 日) 表示，供應鏈問題將迫使其位於密西西比州 Canton 的組裝廠本月減產。

日產表示，將減少 Titan 和 Frontier 掀背卡車以及 Altima 轎車 11 月的生產日數。該消息首見報於《 Automotive News》。12 月生產日數預料也會削減。

路透報導，一份提供給經銷商的備忘錄寫道：「削減生產日數是因為產業半導體晶片持續短缺，導致供應鏈中斷。」

日產向經銷商表示，儘管削減生產日數，但「對零售商的總出貨量預期仍較上一季增加，且期盼已久的下一代日產電動車將在今年年底前開賣。」日產目標 2030 年前電動車銷售佔比達 40%。

日產拒絕具體說明將損失多少產量。 截至 9 月 30 日，日產在美國的銷量下降 31%，降至約 53.8 萬輛。

該封發給經銷商的電子郵件說，「過去 60 日內，日產的經銷商總庫存已增加一倍以上，且與去年同期相比約增加 70%。」

生產預測公司 AutoForecast Solutions 的負責人 Sam Fiorani 估計，日產此回宣布 11 月和 12 月停產，將使產量減少約 9000 輛，甚至可能再多一些。

過去兩年來一直有晶片短缺問題，自汽車、洗衣機乃至電動遊戲和武器，幾乎所有產業都受到衝擊。