〈財報〉與肯爺分手後 愛迪達第四度下調全年財測

運動服飾品牌商愛迪達（Adidas）周三（9 日）公布第三季財報，同時今年來第四度調降 2022 年展望，因為受到不久前與美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）結束合作，同時中國市場需求低迷持續影響銷售額。

愛迪達預估，在不計匯率波動下，今年營收將以低個位數成長，低於此前預估的中個位數成長，營益率也從先前預估的 4% 降至 2.5%。

此外，該公司預估，今年持續營運部門的淨利將約為 2.5 億歐元，低於 10 月 20 日所設定的約 5 億歐元目標，毛利率的最新預估為 47%。

愛迪達調降財測，反映 10 月底與肯伊威斯特結束合作停產 Yeezy 運動鞋的影響，起因是這位歌手近來發布一連串反猶太言論。分析師表示，Yeezy 賺進的獲利約占愛迪達整體獲利的一半。

根據財報，愛迪達第三季營收年增 4% 至 64.1 億歐元，持續營運部門的淨利大幅降至 6,600 萬歐元，主要是停產 Yeezy、退出俄國相關的 3 億歐元的一次性成本影響。

另外由於供應成本上升和折扣措施，愛迪達第三季毛利率萎縮至 49.1%，而營益率下降近 3 個百分點至 8.8%。

值得注意的是，愛迪達第三季在中國市場的跨公司營收下降 27%，凸顯新冠疫情限制持續對營收帶來的挑戰。

儘管如此，愛迪達預估明年獲利將出現反彈，與俄國相關的成本不會再次出現，而緩衝通膨和成本上升的計畫應該能讓獲利增加約 2 億歐元。