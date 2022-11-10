〈紐約匯市〉美元指數反彈 幣安FTX交易破局 幣圈跌勢不止

美元指數周三 (9 日) 反彈，中止連三黑，美國共和黨未如預期在期中選舉掀起「紅色浪潮」，使投資人紛紛將注意力轉向周四 (10 日) 的通膨報告。與此同時，幣圈跌勢難止，加密貨幣交易所幣安 (Binance) 與 FTX 的收購交易稍早正式宣告破局。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.72%，至 110.42，中止連續三個交易日的跌勢。

隨著美國期中選舉開票作業持續展開，共和黨如預期在眾議院占上風，但兩黨在參議院的選情意外陷入膠著，這讓投資人將更多注意力轉向即將出爐的通膨數據。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，對共和黨選情占上風，可能導致財政支出遭到削減，以及聯準會 (Fed) 終點利率下滑的預期，將對美元不利。但市場現在決定先把政治擺在一旁，為明天的通膨報告做準備。

美國將在周四公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，投資人正在觀望，上月通膨數據是否會使 Fed 持續升息到明年，或是放寬政策緊縮力道。

市場預期，美國 10 月整體通膨率預估仍處高點，雖然排除燃料和食品價格後的核心通膨率有望略低於前值，仍不足以緩解對高通膨的擔憂。

Manimbo 認為，CPI 報告可能會是很好的測試，可用來觀察美元的人氣是否大幅下滑。

歐元兌美元下跌 0.58% 至 1.0015 美元，日元兌美元貶 0.48% 至 146.34 日元，均中止連續三個交易日的升勢。即使美元兌主要貨幣走高，有分析師認為美元前景依舊沒那麼樂觀。

Scotiabank 首席外匯策略師 Shaun Osborne 稱：「雖然今日美元走強，但整體趨勢依舊疲軟，我們認為美元的牛市周期正趨成熟，未來恐進一步走軟。」

英鎊兌美元重貶 1.6% 至 1.1354 美元，同樣止步連三漲。英國財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 將於 11 月 17 日公布財政聲明，投資人如坐針氈，因為有跡象顯示公共支出恐遭到壓縮，且稅收可能會增加。

除了通膨報告發布前的避險情緒之外，加密貨幣市場的慘烈景況，也為美元帶來支撐。

繼前日表態有意收購 FTX 部分資產後，全球最大加密貨幣交易所幣安今 (9 日) 態度大轉變。經審查 FTX 財務狀況後，該公司發現 FTX 的資金問題已超出能力所及，因此決定放棄收購計畫。

比特幣延續昨日跌勢，重挫 15% 至 15,671 美元，是 2020 年 11 月以來最低，以太幣也跌約 17% 至 1,104 美元，由加密貨幣交易所 FTX 發行的 FTX Token 則暴跌 57% 至 2.3 美元左右。

截至台灣時間周四 (10 日) 約 6:00 價格：