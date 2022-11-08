美國期中選舉 開票結果估等上數日甚至幾個禮拜

美國 2022 年期中選舉將於周二 (8 日) 舉行，這將是拜登政府「期中考」，也是 2024 年總統大選的前哨戰，由於計算票數時間冗長，可能要等待約數日、甚至幾個禮拜才能得知選舉結果。

這次美國共將改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次。對共和黨來說，掌握眾議院多數席次需要新增 5 個席次，參議院多數席次則須新增 1 席。

民調和無黨派預測機構的調查結果顯示，共和黨可能贏得眾議院多數席次，但參議院主導權競爭激烈。

投票結果將因各周計算郵寄投票結果的速度而定。由於民主黨人的郵寄投票比率高於共和黨人，提前計算郵寄選票的州可能會先公布民主黨大幅領先的初步開票結果，同時持續計算共和黨人在選舉日投下的票數。

美國期中選舉前夕，圖取自路透推特

不過包括賓州和威斯康辛州在內，一些州則要求計票官員到選舉當日才能開票，意味著這些地區的初步開票可能出現「紅色奇蹟」(因選舉日當天先開出共和黨人的票數)。Edison Research 共同創辦人 Joe Lenski 說，「藍色奇蹟」還是「紅色奇蹟」都有可能出現。

無黨派新聞發行人 Inside Elections 的 Nathan Gonzales 表示，大家最好別期待在選舉當日得知結果，一個禮拜差不多。

眾議院計票

第一波開票可能在美東時間周二晚間 7 點到 8 點 (台灣周三早上 8 點到 9 點) 間出爐，如果一些預測五五波的比賽證明民主黨大敗——如維吉尼亞州國會第七選區，或北卡羅來納州的參議院席次，可能出現共和黨得勝的初步結果。

維吉尼亞政治中心政治分析家 Kyle Kondik 說，美東周二晚間 10 點或 11 點左右，中西部計票將停止 1 小時，可能出現共和黨有望掌握眾議院的結果。

但西岸有好幾個眾議院席次競爭激烈，等到這些地方的選票陸續開出，眾議院選情可能再次變得不分軒輊。

2022 年期中選舉，共和黨和民主黨的「紅藍象驢」之爭。 (圖: AFP)

專家預測，在這個情況下，眾議院多數席次之爭，可能就要等到幾天後才會明朗。

例如，加州通常需要好幾周的時間清點所有選票，部分原因是加州看的是選舉當日郵戳，也就是說，如果郵寄選票在 11 月 8 日之後寄到，只要郵戳日符合仍會計算。內華達州、華盛頓州情況也一樣。

參議院結果可能等更久

參議院主導權之爭可能更久，或許需要好幾個禮拜，賓州、亞利桑那和喬治亞這幾個選情白熱化的州，可能決定最終由民主黨保持現況，還是改由共和黨拿下優勢。

如果喬治亞州的參議員票數過於相近，而且沒有任何一個候選人得到超過 50% 選票，可能需要在 12 月 6 日再次舉行選舉，那麼參議院選舉就可能遲至 12 月才會有眉目。