傳幣安可能放棄收購FTX 加密貨幣跌幅加深

根據幣圈媒體 CoinDesk 周三（10 日）援引知情人士消息報導，幣安（Binance）在對陷入困境的競爭對手 FTX 進行不到一天的評估後，收購的可能性非常小。消息一出後加密貨幣跌勢加深。

FTX 日前在財務狀況失控之際向幣安求援，隨後幣安宣布不具約束力的收購意向書，並表示會先進行全面調查，還強調有權在任何時候退出交易。

知情人士表示，在幣安審查 FTX 內部數據和貸款承諾流程進行半天之後，幣安強烈反對完成收購交易。

截稿前，幣安拒絕對擬議中的交易狀況置評，而 FTX 也拒絕置評。

CoinDesk 報導一出後，加密貨幣跌幅加深。根據 CoinGeck 數據顯示，比特幣在 24 小時內下跌 15.7%，報 17,035.48 美元；以太幣下跌 24.2% 報 1,170.39 美元；FTX 原生幣 FTT 暴跌 77.8%，報 4.03 美元，幣安幣跌 22.9%，報 290.88 美元。

知情人士還稱，FTX 向 Coinbase(COIN-US) 和 OKX 等其他大型交易所尋求幫助都遭拒，只有幣安願意幫忙解決其流動性危機。

FTX 遭美國兩金融監管機構調查

雪上加霜的是，其他媒體援引知情人士消息報導，美國兩大金融監管機構──美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查 FTX 是否妥善處裡客戶資金，以及 FTX 與其創始人兼執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）旗下其他加密業內機構的關係。

知情人士表示，SEC 和 CFTC 的調查與 FTX 的流動性危機有關，這場危機導致其競爭對手幣安計畫收購 FTX 的美國以外地區業務。此外，監管方還在調查 FTX 與其美國同業、獨立經營的 FTX US 以及 SBF 成立的避險基金 Alameda Research 的關係。

據悉，SEC 的調查始於幾個月前，旨在調查 FTX US 及其加密貨幣借貸活動，因為調查尚未公開披露。

對以上消息，SEC 的代表拒絕置評，CFTC、FTX 和 FTX US 的代表都未立即回應媒體的置評請求。

SBF 旗下避險基金讓 FTX 陷入流動性危機

CoinDesk 本月初披露的 SBF 旗下機構消息已引發市場擔憂，SBF 創立的避險基金 Alameda Research 恐陷入破產危機，FTX 將陷入流動性危機。

CoinDesk 稱，在 Alameda 的資產負債表中，FTT 是最大的單一資產，Alameda 持有約 1.4 億枚 FTT，占 FTT 兩億枚流通量的 70%，Alameda 與 FTT 相關資產為 58 億美元，占其淨資產的 88%。

SBF 此後高調澄清運營一切正常，幣安執行長趙長鵬隨即稱，擔心 Luna 的「死亡漩渦」重演，將拋售帳面上所有的 FTT，Alameda 則表示，願意花 22 美元的單價購買幣安所有要拋售的 FTT，但對於 FTX 是否真的能拿出 5.8 億美元回購，不少人都表示懷疑。幣安的清算威脅讓 FTX 走到生死存亡的關頭。