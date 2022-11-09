廣達前10月營收衝破兆元 較去年再提早一個月 創同期新高

筆電代工大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 10 月營收，受上月季底基期較高影響，筆電出貨雙雙下滑，營收月減幅也近 1 成，分別達 1087.91 億元、948.47 億元，月減 9.9%、9.3%，不過廣達 10 月營收為連五個月站穩千億元，前 10 月累計營收更首度衝破兆元，達 1.06 兆元，創歷年同期新高。

廣達 (2382-TW)

廣達 10 月營收達 1087.91 億元，月減 9.9%、年增 8.1%，累計前 10 月營收達 1 兆 631.14 億元、年增 19.3%，首度前 10 月營收就突破兆元，創同期新高，出貨方面，廣達 10 月筆電出貨 420 萬台，月減 20.75%、年減 31.15%，累計今年前 10 月筆電出貨達 4910 萬台。

廣達原先預期，第四季筆電出貨在第三季高基期影響下，將略為衰退，全年筆電出貨估落在 5500-5900 萬台之間，較去年 7530 萬台歷史高點，年減 21.6-26.9%，但未來可望回歸正常成長。

雖然第四季筆電動能放緩，但廣達仍看好，包含伺服器、AIoT 產品等非筆電應用進入傳統需求、出貨旺季，動能可望延續，其中，伺服器可望維持下半年優於上半年、全年保持雙位數成長的看法。

廣達也預計本周五 (11 日) 召開法說會，將公布第三季財報、管理層也將對第四季、明年釋出展望。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 10 月營收達 948.47 億元，月減 9.3%、年減 18.8%，累計今年前 10 月營收達 9193.87 億元，年減 6.6%，出貨方面，仁寶 10 月筆電出貨約 290 萬台，月減 6.45%、年減 43.14%，累計前 10 月筆電出貨約 3440 萬台。

展望未來，仁寶坦言，由於整體市場需求偏弱，預期第四季個人電腦、非個人電腦業務出貨表現都將較第三季下滑，而反映客戶下修出貨狀況較預期嚴重，仁寶先前就示警估今年全年筆電出貨將與市場平均相當，約年減 20%，並預期個人電腦、筆電需求要到明年下半年才會有回升跡象。

仁寶也預計本周董事會後公布第三季財報。