〈采鈺法說〉Q4營收下滑、全年持平 下調今年資本支出15-20%

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小金雞采鈺 (6789-TW) 今 (9) 日召開法說，采鈺表示，第四季營收、毛利率將持續下滑，全年估持平，因應市場變化，也下調今年資本支出約 15-20%，並將延後龍潭新廠新產能開出時程。

采鈺指出，受通膨、地緣政治、疫情封控與半導體供應鏈庫存調整影響，第四季手機用影像感測器下游客戶持續調節庫存，造成需求趨緩，預期整體營收將較第三季下滑幾個百分點，不過影響幅度將不如第三季明顯，而毛利率、淨利率也將略微下滑。

采鈺表示，目前訂單能見度約 1-2 季，全年營收估持平去年、毛利率小幅衰退，但目前景氣局勢變化，對公司來說是挑戰也是機會，很多 IDM 廠開始考慮節省資本支出，將積極拓展手機、車用等產品委外代工合作機會，以降低地緣政治影響，且已有客戶主動尋求合作。

資本支出方面，采鈺表示，受總體經濟與市場需求變化影響，將放緩今年資本支出、減幅 15-20%，全年金額估 1.5 億美元。

展望明年，采鈺表示，目前看明年展望仍言之過早，相關供應鏈持續去化庫存，考量通膨壓力不減、加上中國清零政策不變，半導體供應鏈需要更多時間觀察，預期明年中庫存去化才可望告段落，逐步回到較理想供需環境，對明年展望審慎看待。

采鈺龍潭新廠原預計今年第四季開出新產能，不過，采鈺指出，因應短期市場景氣變化幅度較大，將延緩新產能開出時間，以目前訂單來看，明年第二季龍潭廠仍將配合客戶進行小規模投產，未來則持續依市況與客戶需求，動態調整產能擴增與資本支出，並維持先前預期、龍潭廠 3-4 年可達經濟規模。

至於美國對中國擴大晶片禁令的影響，采鈺回應，目前沒有立即影響，經審慎評估後，直接客戶並未被列入實體清單，至於未經核實清單或再下游客戶，目前在清查，但長期來看，美中關係緊張將促使供應鏈分化，會持續關注中國加速半導體自主化的可能。