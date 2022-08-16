〈廣達展望〉5G專網布局已嘗甜蜜果實 預期明年中應用發酵

廣達 (2382-TW) 旗下雲達總經理楊麒令今 (16) 日出席 O-RAN 活動，觀察 5G 發展狀況，楊麒令坦言，整體市場確實較預期緩慢，不過雲達在日韓、美國、新加坡、德國布局逐步發酵，已開始嘗到甜蜜的果實，不過整合相關應用還需時間，最快明年中會顯著發酵，公網則仍缺乏殺手級應用出現。

楊麒令分享，從各國 5G 布建來看，中國仍是全球發展最快的國家，主因是政策支持從 4G 快速轉移至 5G，其餘國家進度則約落在 40% 上下，且不論私網或是公網，在中間 O-RAN 技術層面上有很多整合、終端驗證挑戰待一一克服，而台灣 5G O-RAN 發展也有賴國發會、耀登 (3138-TW)、中華電 (2412-TW) 等各界合作。

楊麒令坦言，5G 應用發展比內部預期慢了兩年，但並非完全是 O-RAN 的問題，由於每個國家的專網頻譜、電信法規、軟硬體相容等問題都不相同，也因此過去一年多來團隊都在這些方面努力，目前雲達在日本、韓國、美國、德國等地都已有客戶完成 PoC(概念驗證)、布局陸續開花結果。

不過目前 5G 應用對廣達整體貢獻仍不高，楊麒令說，過去筆電、雲端伺服器都是面向一線大客戶，但 5G 應用的商業模式不同，多鎖定小客戶為主，初期耕耘也需時間，目前就雲達來說，5G 貢獻也僅有個位數，但廣達、雲達擁有雲端、AI、公 / 專網的技術，隨著訂單應用逐步發酵，未來可望大啖甜蜜商機。

楊麒令指出，目前 5G 場域應用至少有 20 多種，但發展最快速的還是「智慧製造」，尤其客戶採用後，若能進一步減少成本、增加效率，將有助加速應用拓展，至於公網目前則仍缺乏殺手級應用，導致發展上較為緩慢。

雲達目前員工人數約 2300 人，其中與 5G 應用有關的就占約 300-400 人。