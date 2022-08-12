〈廣達法說〉伺服器出貨維持雙位數成長 擬上修資本支出近2成

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (12) 日召開法說會，面對法人詢問伺服器、車電 (EV) 等非筆電業務展望，廣達表示，對未來整體需求出貨仍相當樂觀，維持下半年優於上半年、全年雙位數成長目標，另外，廣達今日也同步公告將現金增資歐、美兩地子公司，並上修今年資本支出近 2 成。

廣達今日公告將透過多重投資架構，分別對美國田納西州、德國的子公司 QMN、QCG 進行現金增資，投資金額則各為 1 億美元 (約新台幣 29.72 億元)、1460 萬歐元 (約新台幣 4.53 億元)，合計將加碼約新台幣 34.25 億元。

廣達原規劃今年全年資本支出約達 100 億元，但累計今年上半年資本支出已達約 78.6 億元，加上歐、美子公司又有增資計畫，因此今日也同步上修今年度資本支出至 120 億元，上修幅度近 2 成。

由於近期雲端伺服器市場雜音不斷，加上大型雲端資料中心傳出明年將放緩投資，對此，廣達對於整體市況仍相對樂觀，並指出在資料運算、AI 應用、機器學習等長期趨勢不變，需求還是很強勁，不管今年或明年皆是如此。

廣達也特別指出，料況仍是影響出貨的關鍵因素之一，包含車電 (EV)、伺服器等產品的缺料狀況均較筆電產品嚴重，雖然下半年持續改善，但來自美系 IDM 大廠的關鍵零組件依舊相對吃緊。

至於在客戶組成方面，廣達說，目前伺服器客戶有高達 80-85% 為大型雲端資料中心客戶。