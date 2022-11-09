聯電斥1億元啟動供應鏈碳盤查計畫 號召供應商2030年減碳20%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(TSM-US) 今 (9) 日舉行年度供應商大會，宣布正式啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，將斥資新台幣 1 億元，主動提供顧問資源平台與工具，攜手供應商進行溫室氣體盤查及管理，預計至 2030 年完成 500 家供應商碳盤查輔導作業，邁向整體供應鏈減碳 20% 目標 。

聯電供應商大會共超過 200 家供應商響應參與，包括環球晶 (6488TW)、美日先進光罩 (PDMC)、默克 (Merck)、應材 (Applied Materials) 及科磊 (KLA) 等廠商一同宣誓。

聯電為協助供應商建立碳盤查能力，將無償提供減碳資源與工具予輔導對象。此外，也將引進大云永續科技顧問團隊，協助供應商導入組織溫室氣體盤查系統，利用永續雲端平台內建的國際標準方法學與資料庫，自動計算碳排放量，再進一步按照供應商狀況提出相應的減碳要求。

聯電表示，希望透過碳盤查推動，協助大中小型供應商進行數據整合，以策略性、循序漸進方式，穩健帶領供應商一步步完成碳盤查。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電 2021 年宣示 2050 年淨零排放承諾，今年更進一步通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 審核，很高興透過此次計畫，將淨零轉型資源與經驗與供應商夥伴共享。

聯電 2017 年起倡議「Triple R 大聯盟」，與供應商攜手實踐 Reduce(減少使用)、Reuse(物盡其用) 及 Recycle(循環再造)，三年共計減碳 40.9 萬公噸 CO2e。今年將延續 Triple R 的精神，進一步擴大輔導規模及強度。

