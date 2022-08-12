〈廣達法說〉Q3筆電出貨看增逾2成 全年估年減2成

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望未來，廣達表示，由於第二季受上海封控影響程度大，出貨基期較低，預期第三季筆電出貨將可季增 20% 以上，整體下半年出貨將優於上半年，但全年出貨則估回到 2020 年水準，依此推算，全年筆電出貨估將年減近 2 成。

廣達 2020、2021 年筆電出貨各約落在 5980 萬台、7530 萬台，其中，2021 年受惠疫情意外帶動需求暴增，全年出貨改寫新高，也讓今年筆電出貨面臨高基期壓力。

廣達今年上半年筆電出貨落在 2930 萬台，年減約 23%，除去年基期較高，也反映上海 4、5 月封控影響，加上供應鏈恢復速度較原預期慢所致，隨著第二季部分訂單遞延出貨，第三季筆電出貨估可望季增逾 2 成，達逾 1480 萬台，下半年整體出貨將重回 3000 萬台之上。

雖然今年筆電面臨高基期效應，但廣達指出，產品整體平均單價 (ASP) 較往年高，以今年 6、7 月營收觀察，雖然出貨量不及去年、但營收皆較去年高，預期第三季相關趨勢也將延續。

由於廣達上海廠第二季面臨封控影響，導致筆電出貨低於預期，也使第二季筆電營收比重下滑至 40-45%，非筆電則來到 55-60%，廣達認為，隨著出貨逐步恢復下，全年筆電、非筆電出貨仍將回到 50-55%、45-50% 水準。

另一方面，廣達也透露，去年 Chromebook 出貨比重占整體筆電出貨近 30%，但今年第二季已降至不到 10%，預期後續對毛利率表現也將有一定影響。