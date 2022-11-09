〈財報〉迪士尼Q4營收獲利均低於預期 預警串流影視成長放緩 盤後挫逾6%

迪士尼 (DIS-US) 周二 (8 日) 公布，2022 會計年度第四季獲利和關鍵部門營收均遜於預期，Disney + 平台強勁的串流成長雖然是財報少數亮點，但迪士尼預警這股成長力道日後將減弱，盤後股價一度重挫近 10%。

同時，財務長 Christine McCarthy 降低投資者對新一年度的預期，估計營收年成長率不到 10%。迪士尼公布 2022 財年營收成長 22%。

近時確認，迪士尼周二 (8 日) 收低 0.53% 至每股 99.90 美元，盤後重挫 6.29%，報每股 93.62 美元。

F2022 Q4 (9/2 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)： 30 美分 vs. 55 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收： 201.5 億美元 vs.212.4 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

Disney+ 總訂閱人數：新增 1210 萬人，達 1.642 億人 vs 1.6045 億人 (StreetAccount 調查的預期共識)

迪士尼第四季營收和獲利均未達華爾街預期，主要是遭主題樂園和媒體部門的表現拖累。

各部門 Q4 營收表現 vs. 華爾街預期

媒體和娛樂部門：年減 3% 至 127 億美元 vs. 139 億美元 (StreetAccount 估計的共識預期)

媒體和娛樂部門營收下降，係因直接面向消費者 (DTC) 業務和戲劇業務表現不佳，且迪士尼高層預料接下來的第一季該部門成長會再放緩。

迪士尼第四季的內容銷量也下降，因為上映的戲劇電影較少，因此進入家庭娛樂市場的電影也較少。

截至第四季底，Hulu 訂閱人數 4720 萬人、ESPN+ 2430 萬人。合併計算，Hulu、ESPN+ 和 Disney+ 訂閱人數超過 2.35 億人。

根據近日調查，長期以來的串流市場霸主 Netflix (NFLX-US) 目前訂閱人數為 2.23 億人。

迪士尼執行長 Bob Chapek 表示，Disney+ 在 2024 財年會達到獲利。

DTC 業務 Q4 虧損 14.7 億美元

來自國內每位用戶平均營收 (ARPU)：年降 10% 至 6.10 美元

迪士尼預定 12 月調漲串流服務價格，並計劃推出廣告支援版，預計將可提振營收。

Chapek 一直戮力連結公司各部門，使其成單一組織，並加速其 DTC 策略。

遊樂園、體驗和產品部門：年增 34% 至 74 億美元 vs. 75 億美元 (StreetAccount 估計的共識預期)

該部門營業利益增加 66%，達到 15 億美元，原因是其國內和國際樂園的支出增加，以及消費者預訂新遊輪 Disney Wish 的航程。具體而言，樂園帶來 8.15 億美元的營業利益，遠低於 StreetAccount 預期的 9.19 億美元。

迪士尼歸咎於成本上升，主要由 Genie+ 和 Lightning Lane 推出禮賓產品所驅動，而來自售票的營收上升只部分抵銷成本的增加。

迪士尼表示，由於米奇與朋友、魔法滿屋 (Encanto) 和玩具總動員 (Toy Story) 的周邊商品熱賣，提振消費者產品部門。

財務長 McCarthy 周二表示，迪士尼正在尋找「有意義的效率」，並積極審視公司的成本基礎。