歐盟初步認定微軟買動視暴雪有害市場競爭 將進行深入調查

歐盟監管機構對微軟以 690 億美元收購動視暴雪的初步反壟斷調查出爐，當局表示該筆收購案有危害市場競爭擔憂，因此將進一步深入調查，最終決定將於明年 3 月 23 日前出爐。對此微軟恐怕不得不做出讓步，好讓收購案順利進行。

歐盟執委會周二（8 日）在聲明中表示，初步調查顯示微軟的這筆交易可能會顯著減少主機和個人電腦（PC）遊戲市場的競爭，包括多遊戲訂閱服務或雲端遊戲媒體服務，以及 PC 系統遊戲服務。

聲明補充說，微軟可能有能力以及潛在的經濟動機，針對其競爭對手電玩主機分銷商採取止贖策略，而且 PC 系統的競爭對手也面臨同樣風險。歐盟執委會表示，將在 2023 年 3 月 23 日之前決定是否批准或阻止該交易。

對此微軟聲明表示，將與歐盟反壟斷機構合作，解決任何「合理的」市場擔憂。微軟補充說，作為電玩遊戲領導產業的索尼（Sony）表示其對《決勝時刻》（Call of Duty）系列遊戲感到擔憂，但公司已保證致力同日在 Xbox 和 Play Station 遊戲平台上推出遊戲。

動視暴雪執行長 Bobby Kotick 在給員工的一封信中表示，公司正在與其他司法管轄區的監管機構合作，整個過程按照預期進行，預料併購交易將在微軟結束當前 2023 會計年度完成，也就是明年 6 月前。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價上漲 0.46%，每股暫報 228.91 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 盤中股價上漲 1.35%，每股暫報 72.06 美元。