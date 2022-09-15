迪士尼CEO考慮合併旗下串流媒體平台Hulu、Disney+

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Chapek 正考慮將旗下串流媒體平台 Hulu 與 Disney+ 合併，在美國創建一個單一影音平台。

Chapek 表示，迪士尼已成功地以折扣價將旗下 Hulu 和 Disney + 綑綁銷售。他指出，兩者結合將消除消費者不同應用程式切換時的不便。

Disney + 包含兒童和家庭皆可收看的電影和電視節目，而 Hulu 主要為成人提供一些更前衛的內容。

Hulu 和 Disney+ 的任何合併，都將須迪士尼收購康卡斯特 (CMCSA-US) 目前所持有的 Hulu 三分之一的股份。兩家公司目前也已達成協議，迪士尼將在 2024 年收購康卡斯特股份，整體業務估值至少為 275 億美元。 Chapek 表示，他期望能盡快獲得該股份。

Chapek 也表示，迪士尼期望整合線上觀影和主題公園兩者的數據，以與消費者建立更廣泛的連結。該公司也在美國為體育迷提供 ESPN+ 串流媒體服務。

巨擘迪士尼第三季財報表現亮麗，訂閱用戶數量優於預期、獲利也實現成長，獲華爾街投行青睞紛紛升評上調目標價。

華爾街投行 Guggenheim 旗下分析師 Michael Morris 領導的團隊將迪士尼股票評等從「中性」上調至「買入」，並將目標價從每股 110 美元上修至每股 145 美元。

分析師表示，調升迪士尼股票與目標價反映出對其主題樂園營運趨勢的永續性，以及對該公司直面消費者 (DTC) 價格調漲與成本控制更有信心。迪士尼的直面消費者部門包括其海外媒體業務與串流媒體服務，為其關鍵的部門之一。