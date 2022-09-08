迪士尼前CEO：電影院觀影人數恐難重回疫情前水準

迪斯尼 (DIS-US) 前執行長 Bob Iger 表示，新冠肺炎疫情為戲院業留下了「永久傷疤」，觀影人數恐難回到疫情前水準。

Iger 接受訪問時表示，他認為電影觀眾人數將難以恢復到疫情前的水準，因為民眾如今有更多選擇。消費者在疫情封鎖期間更常使用串流媒體平台，且能夠自由選擇觀看內容和時間。

不過，Iger 也補充表示，他不認為電影業是一個「死亡行業」，疫情確實加速消費者改變觀影習慣，不過這並不表示民眾就不會再去電影院看電影。

今年至 8 月底止，美國國內電影院票房收入約為 53 億美元，與 2019 年相比下跌約 31%。到今年底止，全年總票房收入預估達約 75 億美元。相比之下，2019 年全年票房為 114 億美元。

根據迪士尼上季財報，Disney + 訂戶總數增至 1.52 億個，高於分析師預測的 1.47 億，而 Hulu、ESPN + 分別擁有 4,620 萬與 2,280 萬用戶，三者用戶合計超過 2.21 億，已超越長久穩居串流媒體龍頭地位 Netflix(NFLX-US) 的 2.2 億個用戶。

華爾街投行 Guggenheim 旗下分析師 Michael Morris 領導的團隊將迪士尼股票評等從「中性」上調至「買入」，並將目標價從每股 110 美元上修至每股 145 美元。