包裹需求反轉過快 聯邦快遞砍貨機班次並讓部分飛機閒置

隨著疫情漸退、電商包裹運輸業榮景消散，聯邦快遞 (FedEx) 高層周二 (8 日) 證實，為了削減成本，已經削減貨機的班次，部分飛機閒置。

聯邦快遞財務長 Michael Lenz 在 Baird 全球產業大會中說，美國本季包裹量不如公司原先預期，「一如大家所想，美國的電商榮景以及伴隨而來的包裹激增開始改變。」

聯邦快遞 9 月公布 8 月為止的年度第 1 季財報，顯示包裹需求下降導致獲利減少，公司當時還宣布撙節措施，目標在 2023 年度省下多達 27 億美元支出。

Lenz 表示，雖然疫情紅利消退早就是意料中的事，但消費者對大筆採購縮手的現象，比意料中更快發生，「這種轉變的開始、進展速度和變化的程度，都超出我們的預期。」

他預測，今年年底購物旺季仍然「堅實」，但需求會比前兩年疫情期間和緩。

削減貨機班次

為了提振獲利，聯邦快遞正在積極削減支出。Lenz 周二表示，聯邦快遞已暫停 23 個國內航班、約 9 個國際航班，部分飛機將暫時停放機坪，並從機隊淘汰較老舊、無效率的飛機。

至於陸運事業，該公司也正在減少揀貨點並整合路線。

Lenz 談話後，聯邦快遞 (FDX-US) 漲幅收斂，周二終場小漲 0.19%，報每股 159.54 美元，今年來共下跌 38%。