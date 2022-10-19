Salesforce獲維權避險基金入股 盤中股價漲逾4%

雲端軟體巨擘 Salesforce 周二（18 日）傳出維權避險基金 Starboard Value 入股消息後激勵股價走高，盤中上漲逾 4%。

截稿前，Salesforce(CRM-US) 盤中股價上漲 4.12%，每股暫報 153.25 美元。該股今年迄今已下跌約 40%，而那斯達克綜合指數則下跌 30%。

該避險基金執行長 Jeff Smith 表示，Salesforce 在把成長轉化成獲利方面存在問題因此落後同行表現，同時也向該公司喊話在提高利潤方面多下功夫，有鑑於其規模與較低的成長率，這意味著利潤成長應該能再上一層樓。

Smith 也認為 Salesforce 今年稍早在投資人日上公布的新財務目標是往正確的方向邁出的第一步，但未若競爭對手 ServiceNow 和 Workday 那般野心勃勃。

不過 Smith 並未給出任何具體建議，這在維權避險基金中很常見，這些基金購買少量股權，通常是尋求更換管理高層、強制出後或收購。至於斥資多少金額收購 Salesforce 股權 Smith 並未透露，僅稱此舉意義重大。

根據華爾街日報（WSJ）報道，該避險基金持有分析與安全軟體公司 Splunk(SPLK-US) 不到 5% 的股份，並計劃讓該公司採取行動推高股價，同樣的作法也可能用在 Salesforce 上。

Salesforce 的發言人對 Smith 的喊話表示，公司致力已股東最佳利益為出發點，並專注執行上月在 Dreamforce 年度會議上所概述的策略。

市場分析認為 Starboard Value 入股 Salesforce 的確意義重大，Salesforce 的估值自從收購 Slack 之後就被扼殺，因為該公司執行長 Marc Benioff 一方面承諾會提高獲利成長，一方面又在不斷收購公司，這讓投資人感到不滿。不過，在 Benioff 的大肆收購後該公司已找到方向，非常專注提高獲利能力。

