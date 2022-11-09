〈美股盤後〉美期中選舉登場 幣圈陷動盪 標普那指震盪收紅

美國 2022 年期中選舉週二 (8 日) 登場，投資人權衡美國政府陷入僵局的前景，幣圈動盪不安，美債殖利率下滑，美元持續疲軟，美股主指開高後，標普和那指指數午盤多翻黑，但尾盤驚險翻紅。

四大指數終場齊揚，道瓊週二收紅逾 330 點，那指和標普升超過 0.4%，費半指數收高逾 2%。

政經方面，美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次，整個計票過程可能耗時數天。

民調顯示，共和黨可能贏得眾議院多數席次，但參議院競爭激烈。華爾街預估，若共和黨控制眾議院和參議院，將有利於股債市場，若民主黨保留參眾兩院，將有利於美元走高。

幣圈週二陷入動盪，加密貨幣平台 FTX 出現流動性危機，導致加密貨幣 FTT 閃崩，比特幣暴跌超過 10%，同時波及整個幣圈，加密貨幣交易平台幣安 (Binance) 宣布計劃收購對手 FTX 後，加密貨幣跌勢才有所收斂。

二十國集團 (G20) 峰會將於 10 月 15 日至 16 日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 週二表示，17 國元首將出席 G20 峰會，中國領導人習近平和俄羅斯總統普丁確定參加。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 於 10 月 4 日率團訪問中國後，德國經濟部長 Robert Habeck 週二 (8 日) 表示，中國對德國半導體業的投資面臨更高的障礙，暗示德國晶片製造商 Elmos 旗下車用晶片廠出售給中資企業的交易恐告吹。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.33 億例，死亡數突破 660 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅非必需消費品板塊收黑，材料、資訊科技和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.46%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.44%；Meta (META-US) 跌 0.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.61%。

道瓊成分股逾半收紅。安進 (AMGN-US) 大漲 5.55%；波音 (BA-US) 上漲 2.86%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.19%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.83%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.78%。

費半成分股表現不俗。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.10%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.55%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.46%；美光 (MU-US) 上漲 1.64%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.23%；AMD (AMD-US) 上漲 1.22%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.60%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.63%。

企業新聞

客戶關係管理公司 Salesforce (CRM-US) 收紅 1.71% 至每股 147.10 美元。Salesforce 週二證實，公司解雇不到 1000 名員工，因應升息和通膨帶來的更嚴峻的商業環境。

蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42% 至每股 139.50 美元。富士康鄭州廠的疫情波及 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 出貨，摩根士丹利、Wedbush 分析師認為這將影響蘋果假日旺季的收入，但這也為投資人提供逢低買入蘋果股票的機會。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.93% 至每股 191.30 美元。特斯拉傳出正在召回其在美國的 40,000 多輛電動汽車，另外，特斯拉週二宣布推出限時提車保險補貼方案，等同變相降價。

台積電 ADR (TSM-US) 走高 3.60% 至每股 65.02 美元。聯發科 (2454-TW) 週二宣布推出新一代旗艦 5G 晶片天璣 9200，採用台積電 (2330-TW) 第二代 4 奈米製程，擁 170 億個電晶體，同時支援 Sub-6GHz 和毫米波，以及 Wi-Fi 7 連網，推動全球行動體驗升級，終端產品年底前問世。

全球繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 升 2.10% 至每股 146.02 美元。外媒報導，Nvidia 證實將在中國推出一款新的高階晶片 Nvidia A800，作為 A100 晶片的替代產品，符合美國對中國半導體業祭出技術出口管制。

隨著比特幣暴跌，股票和加密貨幣交易平台 Robinhood (HOOD-US) 狂瀉 19.04%、加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 暴跌 10.78%。

經濟數據

美國 10 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.3，預期 91.5，前值 92.1

華爾街分析

Infrastructure Capital 分析師 Jay Hatfield 稱：「比特幣等加密貨幣出現閃崩確實動搖股市，投資人不希望看到任何風險資產出現中斷或小型崩盤。」

高盛分析師預估，共和黨人料將收回對眾議院的控制權，許多人認為無論參議院的結果如何，都會出現分裂的國會，因為美國總統拜登可能會否決立法，進而扼殺共和黨議程。

高盛補充，民主黨若意外拿下兩院控制權恐令股市承壓，因為企業稅會進一步提高。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 提到：「預測最終將出現一個分裂的政府，在下屆美國總統大選之前，拜登經濟議程極有可能停滯不前，幾乎沒有什麼事情可以做，對聯準會來說可能是件好事，因為各種經濟刺激措施並沒有讓他們的工作變得更容易。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主