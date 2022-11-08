軟銀孫正義傳將一改慣例 本次財報法說會僅低調參加開場

日本軟銀集團將在本周五公布 2022 會計年度第 2 季 (9 月為止) 財報，華爾街日報 (WSJ) 報導，科技股股價大跌之際，軟銀老闆孫正義據悉打破慣例，本次財報法說會只會低調參加開場，不會參加媒體提問。

根據軟銀活動議程，孫正義將在法說會簡短開場並向與會人士打招呼，之後就交由財務長主持。知情人士透露，比起孫正義主持的法說會，這次整體而言預料將較平穩，孫正義本人也不會參加媒體提問，而且軟銀未來可能延續此一做法。

此外，軟銀可能也不會在法說會中大舉展示各種投資新創獨角獸和金雞母事業的圖表

軟銀是近年舉世數一數二積極的新創公司投資人，隨著整體科技股——尤其是軟銀重點投資的中國科技股——遭到拋售，軟銀的投資策略也面臨考驗。

軟銀今年 1 到 6 月共虧損超過 350 億美元，創 17 年來首次連兩季虧損，周五公布的第 2 季財報可能顯示最近一季仍賠錢，但虧損降低。願景基金第 1 季共虧損 199 億美元，叫車公司 Grab(GRAB-US) 和房地產經紀業者 Compass(COMP-US) 是最大拖累者。

大部分虧損預料仍來自願景基金，即投資新創公司的部門。根據報導，分析截至 6 月 30 日的軟銀持股和持有個股股價顯示，願景基金第 2 季持有上市公司的總市值預估共減少約 25 億美元，主要被 WeWork(WE-US) 和中國商湯科技 (00020-HK) 拖累。

除了新創公司領域的投資，軟銀持有的未上市新創事業可能也會讓公司蒙受損失。未上市持股價減損通常比公開上市公司晚公布。

本周五的法說會，可能也不會聽見軟銀高談下一階段成長計畫，因此少了些驚喜。孫正義先前表示，軟銀進入保守模式，提高現金部位是現階段目標。

不過，投資人反而樂見軟銀把焦點從創投轉向庫藏股。軟銀股價在 2021 年 3 月到 12 月共暴跌 50%，但今年來累計上漲 21%，大部分漲幅都在過去一個月出現。

軟銀用來買回股票的大部分資金，來自阿里巴巴投資變現。軟銀的阿里巴巴持股 6 月為 24%，不過目前似乎已經降到約 10%，因該公司在 8 月減持 9%，並承諾會再減持 5%。

軟銀也從美元升值中受益，因其大部分資產以美元計價，而美元對日元今年來猛升近 30%。

知情人士透露，孫正義最近把大部分重心放在 2016 年買下的英國晶片事業安謀 (ARM) 身上。軟銀試圖在 2023 年重啟安謀首次公開發行 (IPO)。