大摩：企業開始猛裁員 美股牛市關鍵訊號

大型科技公司正以驚人的速度裁員或暫停招聘，因為科技公司正為居高不下的通膨和聯準會不斷升息引發的潛在經濟衰退做準備，摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 認為，美股熊市已接近底部，更普遍的裁員現象是美股牛市的關鍵訊號之一。

隨然就業市場依然強勁，薪資也創下歷史新高，但大型科技公司正致力因應日益嚴峻的經濟前景。

大摩：大型科技企業猛裁員 美股牛市的關鍵訊號之一 (圖片：AFP)

推特、Meta、蘋果、亞馬遜和 Lyft 等大型科技公司正在推動裁員計畫或暫停招聘，因為聯準會正大幅升息來對抗通膨巨獸。經濟學家普遍預計聯準會將以更高的利率引發經濟衰退，迫使消費者和最終企業縮減支出。

據傳蘋果 (AAPL-US) 已對研發部門以外的人力凍結招聘，試圖樽節明年的預算。《華爾街日報》報導，Meta (META-US) 計劃本週開始大規模裁員，預估將影響數千名員工，最快週三公布細節。

隨著經濟環境發展不確定性，亞馬遜 (AMZN-US) 已經暫停員工招聘工作。推特上週宣布進行大規模裁員，約有 3,700 名推特員工遭解僱。馬斯克上週五推文指出，當推特每日損失超過 400 萬美元時，裁員是別無選擇的決定。

叫車公司 Lyft (LYFT-US) 上週四宣布，由於擔心經濟衰退來臨，公司將解僱約 13% 的員工 (近 700 名員工)。硬碟大廠希捷 Seagate 因需求惡化，迫使公司裁員 (3000 人)。

美國初領失業金近月來已從夏季峰值下滑，截至 10 月 29 日為止當週初領失業金人數報 21.7 萬人，較前值 21.8 萬減少 1000 人，而 10 月非農新增就業報 26.1 萬人，遠高於市場預期的 20 萬人，就業市場出人意料地穩健。

聯準會 11 月發布的最新預測顯示，預估美國明年底失業率將從目前的 3.5% 上升至 4.4%，明顯高於先前預估的 3.7%，意味著從 11 月到明年底，將可能有約 100 萬美國人失業。



Northern Trust Asset Management 北美首席投資策略師 Chris Shipley 上週表示：「鑑於企業一開始就面臨招聘人員的挑戰，公司減少員工人數預計將少於預期，預估科技企業凍結招聘會比裁員更多，這種情況將持續下去。」

盛寶銀行股票策略主管 Peter Garnry 認為：「裁員將穩定局勢並改善科技股的情緒，但明年利率仍將升高，經濟可能會陷入衰退，從而降低增長預期。」

華爾街大空頭 Michael Wilson 研判：「美股要變得更加樂觀之前，企業需要先大幅削減支出，而裁員週期真正開始後，將是我們美股看漲的關鍵要素之一，經營槓桿的損失將停止，美股已接近熊市底部。」